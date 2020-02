“Non mi sento eccezionale, sono una persona comune, con un passato e una famiglia normali. Non mi comporto mai come se fossi migliore di altri. Cerco solo di lavorare, e di farlo al meglio”. Irina Shayk

Sembra proprio che la top model, Irina Shayk, abbia dimenticato la fine tragica della storia d’amore tra lei e Bradley Cooper. Ad aiutarla sono stati due stilisti: Donatella Versace e Riccardo Tisci. Con quest’ultimo la modella ha un feeling particolare, tanto da partecipare ad eventi e party a braccetto con lui.

“Ho iniziato da zero e questo mi aiuta a dare il giusto valore a ciò che ho raggiunto oggi. Ho la fortuna di avere una famiglia che mi sostiene e so che lo farà sempre, in tempi sia difficili sia di gioia. Mia nonna e mia madre sono donne molto forti, le loro vite non sono state facili, ma mi sono state d’esempio per come hanno superato tutte le difficoltà”. Irina Shayk