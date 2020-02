Bradley Cooper e Irina Shayk, sono stati avvistati insieme, per la prima volta, dopo la spiacevole separazione. Sono passati ben otto mesi a questa parte, i due sembrano tranquilli e sereni al British Vogue and Tiffany & Co. Fashion and Film Party che si svolgeva da Annabel.

Wow

“Ho una personalità forte e so cosa voglio, alcuni uomini ne sono spaventati. Se qualcuno è uscito dalla mia vita, resta fuori: taglio tutti i rapporti. Le persone hanno paura di questa freddezza, ma penso che ignorino che sotto sotto c’è una persona gentile, che piange durante le interviste”. Irina Shayk

Incredibile l’abito indossato da Irina Shayk, fimato Burberry by Riccardo Tisci. Effetto vedo non vedo, il nude drappeggiandoci sopra un camel coat che più classico ed elegante non si può non riesce a contenere l’esplosività dell’abito a rete indossato dalla top model russa per partecipare al party londinese post BAFTA organizzato da Tiffany&Co. e British Vogue.

Elegante

Anche Bradley Cooper non era da meno, l’attore ha indossato per il party BAFTA organizzato da Tiffany&Co. e British Vogue, un classico completo da uomo nero con tanto di papillon. Sempre elegante e super di tendenza.

Vicini

Nessuno si sarebbe aspettato di rivedere insieme Irina Shayk e Bradley Cooper, dopo che si erano evitati per mesi. Quello che appare chiaro è che non c’è reunion romantica in vista. Solo due adulti che, probabilmente, hanno trovato un compromesso per vivere civilmente l’uno accanto all’altra per il bene della figlia Lea. Ma chissà se da questo non potrà riaccendersi la fiamma dell’amore, solo il tempo potrà darci delle risposte.