Quando finisce un amore, non mai facile capirne le ragioni, infatti le motivazioni della rottura tra Irina Shayk e Bradley Cooper restano un mistero. Alcuni tabloid americani sostengono che: lui era troppo concentrato sulla carriera, a differenza di lei, pronta a focalizzarsi sulla famiglia. Scelte di vita diverse, troppi viaggi, una distanza che diventava man mano sempre più profonda.

Mai più

“Litigavano su quasi tutto. Lei voleva essere libera. E vuole continuare a sentirsi così, lontana dai periodi brutti della fine dell’amore. Se non ci fosse Lea, dubito che tra i due ci sarebbe anche il minino contatto”.

Chi conosce bene la coppia, conferma che Irina Shayk e Bradley Cooper si parlano solo a distanza e solo per quanto riguarda delle cose da fare con figlia Lea (di soli due anni). La stessa fonte racconta che negli ultimi tempi, quando ancora erano una coppia, i due non si sopportavano, tanto da litigare di continuo.

Amore e odio

«Sono infelici insieme. Lo sono da mesi. Lui non beve e si è votato alla spiritualità. Lei ha voglia di uscire» PageSix

Irina Shayk e Bradley Cooper sono passati dall’amarsi follemente, ricordiamo che il loro incontro era l’aprile del 2015 quando, per la prima volta, il sito americano PageSix raccontava di un appuntamento romantico a teatro tra due. Adesso la top model e l’attore a male pena vogliono chiamarsi, se non fosse per la figlia Lea, l’unica nota di positività della triste fine una storia d’amore.