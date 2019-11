Irina Shayk sembra sia più felice che mai dopo la rottura con Bradley Cooper. Quest’estate era finita al centro del gossip, perché aveva già trovato una persona speciale con cui consolarsi. Si trattava del bellissimo Scott Eastwood, figlio del grande Clint. Ma,pochi giorni fa, per la prima volta la top model russa è stata paparazzata in compagnia di un altro uomo.

Nuova vita

“Non mi sento eccezionale, sono una persona comune, con un passato e una famiglia normali. Non mi comporto mai come se fossi migliore di altri. Cerco solo di lavorare, e di farlo al meglio.” Irina Shayk

La top model si è sempre fatta vedere sorridente e, soprattutto, da sola a parte la compagnia della figlia avuta proprio con Bradley Cooper, Lea De Seine Shayk Cooper, nata nel 2017. Da quando i due hanno annunciato la fine della loro relazione, Irina Shayk ha scelto di rimanere lontano dai riflettori del gossip che voleva Lady Gaga come causa della rottura fra i due. La top model, ha scelto di concentrarsi sulla sua carriera tra sfilate ed eventi legati al mondo della moda, anche se adesso sembra ci sia una nuova fiamma tra le mani.

Bellezza

“Non confondo la bellezza con il fascino. La sensualità appartiene a ogni donna: non è esteriore, proviene dall’interno, è parte della tua mentalità e del tuo pensiero” Irina Shayk

Irina Shayk ha reagito in modo sobrio senza scomparire o al contrario, essere sempre al centro dei gossip. In qualche occasione si è fatta vedere in giro per New York. Sui social, poi, mostra una vita tranquilla tra il lavoro, la figlia Lea e poche mondanità. Sembra che la modella abbia trovato il suo equilibrio e speriamo che l’uomo con cui è stata avvistata pochi giorni fa, sia finalmente quello giusto.