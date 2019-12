La storia d’amore tra Irina Shayk e Bradley Cooper inizia nel 2015. Entrambi si lasciano alle spalle relazioni ormai finite. La top model quella con il campione Cristiano Ronaldo, l’attore un matrimonio fallito con Jennifer Esposito e una storia con Renée Zellweger. Scoppia anche la loro relazione, ma stavolta a consolarli non sono nuovi flirt, ma amicizie speciali, come quella di Bradley con la direttrice di Vogue America.

“Quando le persone dicono cose degradanti sul nostro mondo penso sia perché si sentono in qualche modo esclusi. Non si sentono parte della “gente giusta”, ed è per questo che ci prendono in giro”. Anna Wintour

Bradley Cooper e Anna Wintour, sono stati sorpresi insieme mentre uscivano dall’aeroporto di Heathrow. A due passi di distanza l’uno dall’altro. L’attore/regista e la direttrice di Vogue America sono amici da tanto tempo. Non è difficile trovarli insieme a qualche sfilata o seduti l’uno, affianco all’altro, sugli spalti di Wimbledon. Lo scorso luglio i due erano stati visti insieme mentre cenavano in un famoso ristorante dell’Upper East Side di Manhattan. Con tanto di paparazzi che hanno documentato con tanto di foto, un abbraccio affettuoso, con il quale Bradley Cooper e Anna Wintour si sono salutati a fine serata. Insomma, dopo la tragica fine della storia d’amore con Irina Shayk, sembra che l’unica donna che sia più vicina all’attore, oltre alla figlia Lea, è proprio la guru del fashion.

“Sono molto competitivo, ma sono anche realista, e quando sbaglio so incassare gli insuccessi”. Bradley Cooper

Dopo una serie di foto scattate a New York che lo ritraggono insieme ad Anna Wintour, sono iniziati a circolare anche nuovi rumors su una sua presunta relazione con la direttrice di Vogue America. Ma in realtà si tratta di un’amicizia speciale che lega i due da tanto tempo, come quella delle sua ex Irina Shayk con la stilista Donatella Versace.