Mercedes Vision V: il futuro delle limousine di lusso

La Mercedes Vision V è più di un concept: è un manifesto di come il marchio tedesco intenda reinterpretare la mobilità di fascia alta nei prossimi anni. Presentato come una visione per una nuova generazione di monovolume di lusso 100% elettrici, questo veicolo fonde eleganza artigianale e tecnologia immersiva in un’esperienza inedita per i passeggeri. Progettato per offrire il massimo comfort a bordo, soprattutto per chi viaggia con autista, il Vision V è un vero salotto su ruote, con soluzioni che anticipano il futuro della mobilità privata e business. Con la sua estetica raffinata, i materiali pregiati, l’attenzione maniacale al dettaglio e un livello di digitalizzazione senza precedenti nel segmento, rappresenta il cuore di una nuova famiglia Mercedes che debutterà sul mercato nel 2026. Scopriamone insieme le caratteristiche.

Un design che parla di eleganza e status

La Mercedes Vision V si distingue a prima vista per un’estetica iconica e contemporanea. Le proporzioni sono armoniose e possenti, con una lunghezza di 5,49 metri, una larghezza di 2,10 metri e un’altezza di 1,89 metri. Il frontale è dominato da una mascherina illuminata, con la stella Mercedes centrale integrata in un display retroilluminato che dona al veicolo una forte identità visiva, anticipando i futuri codici stilistici del brand.

Il profilo laterale è pulito, essenziale, quasi scultoreo, con superfici fluide interrotte solo da dettagli funzionali che si fondono nel disegno della carrozzeria. I grandi cerchi da 20 pollici e le luci a LED completano un’estetica che trasmette prestigio e innovazione. Anche il retro del veicolo è illuminato con una barra LED a tutta larghezza, che sottolinea l’attenzione al dettaglio. Il Vision V non vuole solo essere un mezzo di trasporto, ma un’estensione della personalità del suo proprietario. Scopri anche la nuova Mercedes-AMG PureSpeed, la limited edition che inaugura la serie Mythos.

Un abitacolo progettato per il relax assoluto

Se l’esterno del Vision V colpisce per eleganza e pulizia formale, l’interno è un inno al comfort e all’ospitalità. Lo spazio a bordo è immenso e rifinito con materiali di altissima qualità come legno naturale, pelle chiara, inserti in acrilico e illuminazione d’ambiente su misura. I sedili posteriori sono vere e proprie poltrone di prima classe: completamente reclinabili, regolabili elettricamente e dotati di funzione massaggio, ventilazione, riscaldamento e supporto lombare.

Pensato per una clientela VIP, il concept include anche un divisorio in vetro oscurabile che separa la zona conducente dall’abitacolo, offrendo privacy totale. Le superfici vetrate laterali possono passare dalla trasparenza all’opacità per creare un effetto cocooning, trasformando l’interno in una lounge mobile personalizzabile in ogni dettaglio.

Lo spazio è gestito in modo modulare, con vani a vista per oggetti di valore (come orologi, occhiali o borse), esposti come in una boutique di lusso. Tutto è pensato per offrire un’esperienza sensoriale completa, in cui relax, estetica e funzionalità coesistono.

Tecnologia immersiva: lo schermo da 65″ che cambia le regole

Il cuore tecnologico del Vision V è il sistema multimediale che trasforma il viaggio in un’esperienza immersiva. Un display 4K da 65 pollici esce dal divisorio tra le due zone dell’abitacolo per offrire contenuti video, videoconferenze o gaming. Ma non è tutto: l’esperienza è estesa all’ambiente attraverso sette proiettori digitali che trasformano l’abitacolo in un cinema o in un mondo interattivo, proiettando luci e grafiche su pavimento, pareti e soffitto.

Il sistema audio è altrettanto avanzato: 42 altoparlanti integrati con tecnologia Dolby Atmos e “exciters” nei sedili trasmettono le vibrazioni della musica direttamente al corpo, per un ascolto tridimensionale che coinvolge tutti i sensi. L’illuminazione ambientale è completamente personalizzabile e reattiva ai contenuti: puoi scegliere un mood rilassante, energico o celebrativo, a seconda dell’occasione.

Mobilità di lusso personalizzabile e versatile

Il concept Vision V non si limita a mostrare un esercizio di stile: è la base per un’intera gamma di veicoli elettrici di prossima generazione. Mercedes-Benz ha annunciato che a partire dal 2026, il Vision V darà vita a una nuova famiglia di van full-electric prodotti negli stabilimenti europei e cinesi. Tra le varianti previste ci sono versioni business, familiari e persino una Luxury Shuttle (VLS) per trasporti di alto profilo.

L’obiettivo è combinare versatilità d’uso e massimo comfort, sia per clienti privati esigenti che per servizi di mobilità premium. La piattaforma completamente elettrica permette una grande libertà progettuale e anticipa le future tendenze dell’automotive: connettività, guida autonoma (in prospettiva), sostenibilità e digitalizzazione estrema dell’esperienza utente.

La risposta di Mercedes al futuro della mobilità

Con il Vision V, Mercedes punta chiaramente ai mercati più attenti all’innovazione e al design di lusso, come Cina, Giappone, Corea del Sud e Stati Uniti, ma anche all’Europa. Il van di lusso si posiziona in un nuovo segmento che guarda a una clientela globale evoluta, esigente e abituata a vivere e lavorare in movimento.

Lo sviluppo del progetto è avvenuto in stretta collaborazione tra Germania e Cina, un segnale dell’importanza strategica dell’Asia per la casa di Stoccarda. Lo stabilimento di Vitoria, in Spagna, sarà uno dei poli produttivi della nuova serie, a conferma dell’impegno di Mercedes per l’industria europea.