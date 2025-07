Nel mondo della gioielleria di lusso, la maggior parte dei brand ricalca percorsi già tracciati: campagne sponsorizzate, estetiche minimaliste e storytelling standardizzati. Ma in un contesto dove la “quiet luxury” sobria, elegante e silenziosa, sta diventando la norma, l’omologazione estetica rischia di ridurre il brand a un semplice prodotto, senza personalità né memorabilità.

Oggi, più che mai, è essenziale costruire un’identità caratteriale e riconoscibile: un marchio capace di toccare corde emotive e rimanere impresso nella mente del cliente, andando oltre il mero “vendere, vendere, vendere” .

Con Risivi & Co, Bliss Agency ha scelto una strada diversa, trasformando il brand in un personaggio “fuori dagli schemi”. Abbandonando l’eleganza neutra tipica dei grandi nomi, Bliss ha costruito un posizionamento audace e riconoscibile, basato su una strategia autentica e omnichannel che:

valorizza materiali d’eccezione e innovativi,

valorizza il concetto di “tailor-made” con design su misura,

abbraccia un tone of voice deciso, quasi “cattivo”.

Il risultato è una brand identity decisa, capace di fondere artigianalità romana e spinta tecnologica, con una voce sorprendente e memorabile che rompe il silenzio dell’omologazione. Un approccio che non punta al consumo, ma all’engagement duraturo e al coinvolgimento emotivo.

Definire l’identità “fuori dagli schemi”

Per costruire un brand memorabile nel luxury, Bliss Agency ha iniziato analizzando il DNA autentico di Risivi & Co, una combinazione potente di:

Artigianalità e storicità romana

La tradizione artigiana di Roma, fatta di maestri orafi e lavorazioni manuali, ha fornito solidità e heritage. Questa enfasi sul saper fare trasmette autenticità e radicamento culturale, elementi chiave nel lusso esclusivo.

Materiali hi‑tech

Bliss ha valorizzato materiali d’avanguardia come carbonio e radica, integrati ad oro, platino, diamanti, rubini, e zaffiri che incarnano un lusso che è al tempo stesso tecnologico e prezioso. I gioielli diventano così simboli di innovazione tattile e visiva, suscitando emozioni dal primo contatto, un trend confermato dalla crescente popolarità del carbonio nella gioielleria moderna.

Valorizzazione Pubbliche Relazioni

Essendo Risivi & Co. un brand riconosciuto nell’ambiente musicale italiano, Bliss ha documentato le varie consegne fatte ai personaggi del settore con foto, video, e articoli sul sito web. Tra questi figurano Tony Effe, Sfera Ebbasta, Guè, e molti altri, fino ad arrivare a personaggi sportivi come Marcell Jacobs.

Archetipo: il “brand cattivo” vs il luxury neutro

Dopo aver definito i tratti fondanti, Bliss ha scelto una narrazione audace:

Lusso sobrio: forma, materiali e precisione nell’esecuzione offrono eleganza e qualità.





Attitudine “rebel”: tonality, scelta stilistica e contenuti visivi sono volutamente fuori dagli schemi, autentici e immediati, in contrasto con un lusso impalpabile e neutro.

Questa contrapposizione crea una brand personality distintiva, pragmatica e decisa, in grado di catturare imprenditori e clienti premium che cercano esperienze vere, non semplici oggetti.

Perché funziona

Questo mix di heritage, innovazione tattile e personalizzazione attiva rende l’immagine del brand memorabile. Bliss ha costruito un’identità che parla a un pubblico sofisticato e attento, capace di percepire valore, emozione e unicità in ogni creazione.

Con l’integrazione di archetipi contrastanti e materiali d’eccellenza, Risivi & Co emerge come luxury disruptor: una voce riconoscibile, coerente e potente nel panorama del design gioielliero.

Creare esperienze autentiche

Il cuore della strategia di Bliss Agency si basa sulla creazione di esperienze autentiche, percepite dal vivo e non costruite ad arte. Un ottimo esempio sono gli shooting durante le consegne di gioielli custom a VIP del calibro di Tony Effe e Marcell Jacobs: momenti reali, genuini, documentati con foto e video di alta qualità, pronti per diventare contenuti emozionali e spontanei.

Il valore aggiunto risiede nell’esperienzialità del gesto, non nel prodotto statico. Le immagini ritraggono lo stupore, l’emozione, la sorpresa degli artisti nel momento esatto in cui ricevono il loro gioiello custom.

Questi contenuti, distribuiti su social e sito web, hanno una forza comunicativa immediata: non raccontano un brand, lo mostrano. È una narrazione visuale che crea adesione emotiva, trasformando il marchio in protagonista di un’esperienza condivisa.

Questa tattica rientra nella feuille de route del marketing esperienziale: un approccio premiato per fidelizzare e generare passaparola di valore, soprattutto nel lusso.

In un settore dove spesso domina la perfezione patinata, questo tipo di storytelling visivo fa emergere Risivi & Co come un brand di lusso vissuto e concreto, in cui l’esperienza autentica è elemento differenziante e fonte di valore reale.

Strategia omnicanale

Bliss Agency ha orchestrato la strategia di comunicazione di Risivi & Co in modo completo e sinergico, seguendo i migliori standard del luxury omnichannel:

Sito web UX avanzata : un design essenziale ma impattante, capace di trasmettere immediatamente il carattere hi‑tech e ribelle del brand. La navigazione è pensata per emozionare sin dal primo click, con cura nel layout e nei micro-interaction per comunicare tecnologia e prestigio.





: un design essenziale ma impattante, capace di trasmettere immediatamente il carattere hi‑tech e ribelle del brand. La navigazione è pensata per emozionare sin dal primo click, con cura nel layout e nei micro-interaction per comunicare tecnologia e prestigio. Social e Meta Ads : campagne caratterizzate da toni audaci, diretti e volutamente aggressivi nel contesto dei luxury brand neutri. Ogni contenuto è ottimizzato per generare performance concrete: engagement, aperture e conversioni, grazie a immagini esclusive e copy ad effetto.







: campagne caratterizzate da toni audaci, diretti e volutamente aggressivi nel contesto dei luxury brand neutri. Ogni contenuto è ottimizzato per generare performance concrete: engagement, aperture e conversioni, grazie a immagini esclusive e copy ad effetto. Integrazione omnicanale: dalla boutique nel cuore di Roma al sito, la voce comunica in modo coerente e unanime. Non esistono silos. Tutti i touchpoint cooperano per fornire un’esperienza uniforme, aumentando visibilità e posizionamento.

Questa strategia segue le best practice dell’omnichannel nel luxury retail, focalizzate su coerenza, personalizzazione e customer journey fluido tra online e offline. Studi infatti mostrano che clienti esposti a più touchpoint tra canali online e fisici tendono a spendere fino al 70‑80% in più, e che un’esperienza omnicanale aumenta fedeltà, lifetime value e percezione del brand .

Risultati concreti

L’approccio strategico come quello di Bliss Agency, basato su comunicazione evocativa, testimonial VIP e contenuti esperienziali, spesso porta alcuni tra questi vantaggi:

Brand equity consolidata

Un’identità forte, coerente e distintiva crea patrimonio di marca negli occhi del consumatore. Le ricerche dimostrano che un’esperienza di brand positiva rafforza sia l’atteggiamento che la fedeltà verso il marchio, elementi fondamentali per un’equity sostenibile nel luxury fashion.





Un’identità forte, coerente e distintiva crea negli occhi del consumatore. Le ricerche dimostrano che un’esperienza di brand positiva rafforza sia l’atteggiamento che la fedeltà verso il marchio, elementi fondamentali per un’equity sostenibile nel luxury fashion. Fidelizzazione emotiva

I clienti non comprano più soltanto un gioiello, ma vivono un’esperienza emozionale. La ricerca di loyalty marketing indica che una migliore esperienza cliente aumenta la probabilità di acquisti ricorrenti, con una probabilità di successo nella vendita tra il 60% e il 70% rispetto al 5–20% per i nuovi clienti.





I clienti non comprano più soltanto un gioiello, ma emozionale. La ricerca di loyalty marketing indica che una migliore esperienza cliente aumenta la probabilità di acquisti ricorrenti, con una probabilità di successo nella vendita tra il 60% e il 70% rispetto al 5–20% per i nuovi clienti. Premium pricing protetto

Offrendo un prodotto unico e un’esperienza di lusso, si crea una qualità superiore , che permette di applicare politiche di premium pricing. Questo tipo di pricing, associato all’esclusività, è una strategia riconosciuta nel segmento luxury, poiché rafforza l’immagine del valore del brand, strategia di punta di Apple da anni. Il prezzo viene costituito da fattori quali il brand, il suo posizionamento, la sua community e i suoi valori, non solo dal materiale grezzo.





Offrendo un prodotto unico e un’esperienza di lusso, si crea una , che permette di applicare politiche di premium pricing. Questo tipo di pricing, associato all’esclusività, è una strategia riconosciuta nel segmento luxury, poiché rafforza l’immagine del valore del brand, strategia di punta di Apple da anni. Il prezzo viene costituito da fattori quali il brand, il suo posizionamento, la sua community e i suoi valori, non solo dal materiale grezzo. Passaparola qualitativo

I contenuti reali e vissuti, come le consegne VIP, alimentano una comunicazione organica e di alta qualità. Secondo le best practice dell’experiential marketing nel luxury, esperienze immersive generano awareness, fidelizzazione e passaparola positivo.





Questi risultati mostrano chiaramente come una strategia emozionale e autentica possa garantire ai brand del lusso:

Crescita di valore percepito e di brand equity



Relazioni solide e durature con i clienti



Margini elevati e difendibili



Risonanza di qualità sui canali organici

Un modello che va ben oltre il semplice “vendere”, e che offre vantaggi concreti e misurabili nel medio-lungo termine.

Nel mondo del luxury jewelry, emergere non significa soltanto offrire un prodotto: significa definire e vivere un’identità memorabile, capace di coinvolgere emotivamente il pubblico e stabilire un legame reale. Il tuo brand deve trascendere il lusso convenzionale e diventare un’icona audace e riconoscibile.