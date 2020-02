Nel cuore di Bradley Cooper ora c’è spazio solo per la piccola Lea (di soli due anni), la figlia nata dal matrimonio con la top model russa Irina Shayk. In passato però il bel divo hollywoodiano classe 1975, occhi blu e sorriso mozzafiato,ha fatto breccia nel cuore di numerose donne, da attrici a cantanti famose, scopriamo insieme chi sono.

Jennifer Esposito

“Aveva un lato meschino e freddo, la nostra relazione riguardava solo lui e ciò di cui lui aveva bisogno”.

Jennifer Esposito è stata la prima a convolare a nozze con l’attore americano Bradley Cooper. Un matrimonio durato appena 5 mesi e finito nel 2007. L’attrice parla del suo ex come una persona divertente, intelligente, arrogante, tanto arrogante e un maestro della manipolazione.

Renée Zellweger

Anche Renée Zellweger, non ha resistito al fascino di Bradley Cooper, i due non ufficializzarono mai nulla, ma gli esperti di gossip li beccarono parecchie volte insieme, in particolare tra il 2009 e il 2011.

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez, dopo la fine del suo matrimonio con Marc Anthony, aveva inizato a frequentare il modello William Levy, ma poco dopo si buttò tra le braccia dell’attore Bradley Cooper. I due avevano fatto sorgere l’attenzione dei curiosi di gossip già il mese scorso, quando erano stati avvistati a cena al ristorante per le strade di New York.

Suki Waterhouse

Bradley Cooper e Suki Waterhouse si erano conosciuti a Londra durante il party degli Elle Style Awards: per l’attore era stato un vero e proprio colpo di fulmine. In quei due anni, infatti, si era parlato più volte di matrimonio tra i due e di famiglia, ma la fine della loro storia d’amore arriva nel 2015.

Irina Shayk

Ultima ma non meno importante la storia d’amore con la top model russa Irina Shayk. Era l’aprile del 2015 quando, per la prima volta, il sito americano PageSix raccontava di un appuntamento romantico a teatro tra l’attore, in piena ascesa a Hollywood, e la modella stella di Victoria’s Secret, che poi sfociò in un matrimonio e la nascita della figlia Lea. La fine della loro relazione arriva l’anno scorso, allora la vera domanda è: quando arriverà la donna giusta per Bradley Cooper?