Thylane Blondeau, l’ex bambina più bella del mondo, ha incantato ancora una volta la Parigi Fashion Week. Ha preso parte alla sfilata di Miu Miu, per l’occasione cambia stile, addio look principesco e benvenuto look rock con anfibi.

Thylane Blondeau con i suoi lineamenti perfetti e i suoi profondi occhi azzurri e, nonostante oggi sia cresciuta, ha infatti raggiunto i 18 anni, continua a portare il titolo di “donna più bella del mondo”. Lo ha dimostrato per l’ennesima volta durante le sfilate della Paris Fashion Week 2020, assistendo allo show di Miu Miu dalle prime file del front row e per l’occasione ha rivoluzionato in modo drastico il suo stile. La modella ha indossato una camicia oversize come abito e degli anfibi con lacci colorati abbinati a delle parigine nere, per completare il look ha deciso di portare una collana a forma di catena e tirare i capelli in una pony tail molto alta stile Ariana Grande.

Sappiamo bene che il successo per Thylane è arrivato all’età di 6 anni quando comparve sulla copertina di Vogue Enfants e fu definita «la bambina più bella del mondo». Ancora oggi, nonostante la giovanissima età, la modella francese è già una veterana delle passerella. Ricordiamo che Thylane Blondeau ha debuttato a soli 4 anni, nel 2005, alle sfilate di Jean-Paul Gaultier della Settimana della moda di Parigi. La modella inoltra ha creato “Heaven May”, la sua personale linea d’abbigliamento, che sta riscuotendo un successo straordinario.