“Movimento, aria … Per lo spettacolo in passerella, nessuna cornice” Virginie Viard

Chanel ha aperto l’ultima giornata di sfilate della Paris Fashion Week 2020, mandando in passerella la collezione Autunno/Inverno. La stilista Virginie Viard ha deciso di ispirarsi agli anni ’80, rendendo omaggio all’iconico Karl Lagerfeld che iniziò a lavorare per la maison francese proprio in quel periodo.

Ispirazione

“La moda passa, lo stile resta.” Gabrielle Chanel

Chanel ha presentato alla Parigi Fashion Week 2020 la collezione Autunno/Inverno firmata ormai dalla direttrice creativa Virginie Viard. La stilista che ha avuto il compito di prendere il posto di Karl Lagerfeld, scomparso l’anno scorso e di continuare il suo percorso con grande successo. Virginie Viard non può fare a meno di mantenere saldo il legame con le radici della griffe, ma tende sempre ad ispirarsi agli archivi del passato per dare quel tocco in più alla sfilata. Questa volta, la passerella della maison francese aveva uno sfondo en plein air, perché la stilista ha deciso di ispirarsi al romanticismo e l’idea di libertà, tutto si svolge sulle note della colonna sonora Les Biches (1968).

La collezione

“La semplicità è la nota fondamentale di ogni vera eleganza.” Gabrielle Chanel

La collezione Autunno/Inverno 2020-2021 Chanel presenta: pantaloni con spacco laterale (da regolare con i bottoni), una riedizione del petit noir con colletto e polsini bianchi, qui con orlo sagomato, volume sulle spalle (molto anni ’80), maniche a sbuffo e a gigot, stivali di pelle bicolor, collant di tulle con logo “CC”, borse matelassé con tracolla di perle, maxi pouch bag con pins, croci di malta (introdotte da Coco Chanel nel 1935 su suggerimento del duca siciliano Fulco di Verdura), tutti gli abiti giocano su due colori, bianco e nero, che sappiamo erano i preferiti di Gabrielle Chanel.