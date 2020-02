Giovane, siciliano e senza ombra di dubbio uno dei designer più promettenti del panorama fashion italiano. Marco De Vincenzo è amato dalle star italiane come Levante e da quelle internazionali come Ariana Grande e Dua Lipa. Un successo indiscusso che che nel 2014 gli permette di siglare una partnership con il Gruppo LVMH.

Sanremo 2020

La cantante di Tikibombom, Levante ha scelto di indossare per il Festival di Sanremo 2020, una serie di completi firmati da Marco de Vincenzo. L’outfit (in rosa, lilla, celeste e nero) era composto da un top reggiseno senza spalline e gonna a matita con spacchi, è caratterizzato da una lavorazione particolare del tessuto con motivo zig zag tridimensionale. Levante ha completato il look rosa con un paio di sandali con zeppa in stile disco anni Settanta interamente ricoperti di cristalli.

Star system

Anche Emilia Clarke ha scelto di indossare varie creazioni di Marco De Vincenzo. L’attrice inglese si è presentata sul red carpet di un evento berlinese con un tailleur a spalle nude fermato dalla cintura ton sur ton, con gonna dritta midi e scarpe décolleté beige.

Pop star

Marco De Vincenzo non si fa sfuggire le pop star internazionali come: Ariana Grande che ha collaborato con lo stilista indossando un abito nero con decorazioni in piume e infine Dua Lipa che spesso indossa sui red carpet, cappotti e scarpe firmate da De Vincenzo. Insomma, che dire se non: un vero talento della moda Made in Italy.