Ariana Grande prima di essere la regina attuale del pop, è prima di tutto la regina incontrastata di una delle acconciature per capelli più easy di sempre: la coda. Il suo stile ha subito più di una trasformazione col passare del tempo, ma lei è sempre rimasta fedele alla sua acconciatura preferita. Si tratta di una coda alta e super lunga, liscia o mossa sulle lunghezze, perfetta per essere sfoggiata soprattutto, durante la stagione calda, quando di portare la folta chioma sulle spalle, non se ne può più.

Come realizzarla

Come realizzare una ponytail alta? Da Ariana Grande, a Kim Kardashian, a Jennifer Lopez e di recente anche Cara Delevingne, che per sfoggiare la sua è ricorsa alle extension, tutte le celebrities hanno un debole per questa acconciatura da vera diva. È un hairstyle passepartout perfetto per ogni occasione, un tempo era la scelta delle donne delle famiglie reali europee, regine e principesse. Uno dei dettagli più belli della coda di cavallo è il “pony droopy”, ovvero avere un bell’effetto volume nella parte alta subito dopo l’elastico. Per realizzarlo è possibile mettere in atto alcuni trucchetti veloci e furbi: un classico è utilizzare due forcine per capelli posizionandole a “X” proprio alla radice della coda di cavallo. In questo modo i capelli verranno letteralmente spinti verso l’alto.

Prodotti per farla mantenere

Il segreto principale è quello di non lavare i capelli prima di creare la coda: se i capelli sono puliti infatti risulteranno più scivolosi e sarà più difficile riuscire a mantenere una coda fissa e stabile senza che i ciuffi ribelli scappino dall’elastico. Se volete creare questo styling quindi, è importante effettuare lo shampoo almeno il giorno prima. Lo styling è determinante, per evitare che la coda si abbassi o peggio ancora diventi troppo morbida bisogna applicare uno spray o una crema fissante che terrà anche in ordine i ciuffi ribelli. Per un tocco in più spruzzate un lucidante sui capelli per renderli estremamente luminosi ed il gioco è fatto.