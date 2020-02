Ieri sera 6 febbraio è andata in onda la terza puntata del Festival di Sanremo. Ennesimo successo per Amadeus: 54,5 % di share per la serata dedicata agli artisti che cantavano cover in duetto. Durante la serata Amadeus è stato affiancato da due presentatrici, Alketa Vejsiu e Georgina Rodriguez. In prima fila, a far da supporto alla bella Georgina, c’era il bomber Cristiano Ronaldo che durante la serata ha regalato la sua maglia juventina allo sfegatato interista Amadeus. Inutile dirlo, Georgina Rodriguez ha incantato tutti con il look scelto ed infinita eleganza.

Georgina Rodriguez incanta il pubblico con il suo look

Il primo abito che ha indossato ha infiammato il pubblico: aderente al punto giusto e con una scollatura più che notevole. Ma, a colpire tutti, è stato un altro particolare: il vistoso collier che impreziosiva la scollatura. Si tratta di un vistoso collier di Pasquale Bruni, noto brand di altissima gioielleria, molto utilizzato dalle donne dello spettacolo per eventi di grande importanza, come il Festival di Sanremo appunto. Georgina Rodriguez è ambasciatrice del marchio. Il collier fa parte della collezione Godness Garden, ed ha un prezzo inestimabile.

Quanto costano i gioielli indossati da Georgina Rodriguez?

Il prezzo del collier Pasquale Bruni indossato da Georgina Rodriguez é inestimabile. Consideriamo che sul sito del marchio una semplicissima collana con catena sottile e pendente di diamanti costa più di duemila euro. Il collier ha una struttura in oro bianco e oro giallo a fiori ricoperti di diamanti e come pendente una maxi pietra rosa a goccia. Per il cambio d’abito Georgina ha sfoggiato un abito bianco con scollatura a cuore e spacco profondo. Ad arricchire il look ancora una volta una preziosa parure in oro e diamanti di Pasquale Bruni composta con un collier semi rigido con componenti a forma di petali e foglie ricoperti di diamanti, in coordinato con gli orecchini della stessa forma.

Georgina Rodriguez: costosissimo collier e abito da sposa

Georgina Rodriguez arriva sul palco dell’Ariston come una apparizione, con un lungo scollatissimo abito luccicante di Atelier Pronovias, linea haute couture del marchio spagnolo specializzato in abiti da sposa. Sui social i telespettatori hanno ironicamente twittato: « Il collier di Georgina costa più o meno tre volte casa mia». Qualcun altro invece risponde che il prezioso gioiello valga quanto i cachet di Fiorello, Tiziano Ferro e Amadeus messi insieme