La figlia di Cindy Crawford, Kaia Gerber, è stata beccata in compagnia del comico del Saturday Night Life (ex di Ariana Grande) per le strade di New York. Pete Davidson è stato fotografato mentre usciva dall’appartamento di Manhattan della top model. E un fan, pochi giorni dopo, li ha beccati insieme in un ristorante di SoHo.

Chi è Pete

Pete Davidson ha 25 anni ed è un attore/comico nato a Staten Island. Nel 2013 arriva in televisione con Failosophy Mtv e lo troviamo anche in Guy Code, dal 2014 al 2017 prende parte al Saturday Night Live come uno dei comici più giovani del programma. Ma Pete è conosciuto soprattutto per i suoi numerosi flirt con modelle, cantati e attrici. Perché nella vita del comico era entrato il suo più grande amore: Ariana Grande. È a maggio 2018 che i due iniziano a uscire insieme. Entrambi escono da due storie importanti, la passione è travolgente, tanto da bruciare subito le tappe. I due decidono di sposarsi poco più di un mese dopo. Nemmeno il tempo di cercare una casa in cui vivere, ma a ottobre la relazione si interrompe bruscamente. «È ancora così innamorato di lei!», dicono gli amici, ma a quanto pare non è così.

Love

Kaia Gerber e Pete Davidson si sarebbero conosciuti lo scorso giugno, quando entrambi hanno sfilato sulla passerella newyorchese di Alexander Wang. Anche la modella più in auge del momento è caduta vittima del fascino del comico americano. Simpatico ma problematico, tutte le donne sembrano cadere ai suoi piedi, speriamo però che a differenza delle sempre brevi ma intese relazioni, questa sia quella più duratura.