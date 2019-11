Scoperta di recente sul feed Instagram dell’artista Liam Peter, unghie a forma di stiletto trasformate in lampade lava in miniatura. A confermacelo è la cantante Dua Lipa, che in occasione dei MTV EMA 2019, ha sfoggiato quella che sarà la tendenza nail più bella della stagione invernale.

Effetto wow

Il red carpet degli MTV EMA 2019 è stato un tripudio di abiti colorati, fantasie e toni accesi ma a brillare sono state soprattutto le unghie con smalto di Dua Lipa così particolari da conquistare il primo posto come trend beauty 2020. Si tratta di una manicure effetto Lava Lamp, ispirate alle lampade con le bolle colorate che nuotano nel liquido e creano un’atmosfera magica, e che puoi replicare in pochissimi step. Le #lavalampnails, rappresentano la tendenza lanciata dal nail artist Liam Peter che su delle unghie stiletto ha usato lo smalto The GelBottle Inc. nelle nuance Cosmopolitan, un rosa chiaro brillante, e Bellini, un arancione fluo cremoso.

Psichedelico

Dopo pitture, strass e brillantini, direttamente dagli anni ’60 arriva uno stile che si rifà alle lampade laviche, vale a dire a quegli oggetti d’arredo dall’effetto psichedelico tanto in voga in quel periodo. Anche la pop star Dua Lipa non può farne a meno, sfoggiando la tendenza più bella dedicata al mondo della nail art.