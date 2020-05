La mascherina è sempre stato un argomento fondamentale sin dall’inizio della pandemia: si è sempre parlato e consigliato di metterla in diverse circostanze, fino a quando in molte regioni è diventata obbligatoria per qualsiasi spostamento. Ecco perché alcune aziende di moda, oltre ad aiutare nell’emergenza Coronavirus con il cambio della produzione, hanno ben pensato di trasformale in un accessorio super cool.

Da Balenciaga a Gucci, passando per Chanel

Se deve accompagnarci per tanto tempo, perché non farlo diventare l’accessorio più bello che possiamo abbinare facilmente ai nostri look. Basti solo ricordare che ai Grammy a Gennaio Billie Eilish si era presentata con la mascherina Gucci griffata con il logo della maison e già su Instagram precedentemente, aveva optato per una mascherina ricoperta di Swarovski. Oppure una serie di sfilate in passerella che avevano proposto già prima della pandemia da Coronavirus, una serie di mascherine con tanto di logo sopra o ricoperte di gioielli e decorazioni. Insomma, se siete delle vere amanti del mondo della moda e non volete rinunciare allo stile, potete optare per una di queste super griffate mascherine.

Le mascherine lavabili

Naturalmente queste mascherine fanno parte della categoria lavabile. Ricordiamo che sono riutilizzabili, come anche quelle chirurgiche, servono soprattutto a proteggere gli altri e non chi le indossa: le mascherine FFP (che sta per filtering face piece) sono le uniche certificate per impedire alle particelle di contaminare il sistema respiratorio di chi le indossa. Inoltre, il fatto di avere una mascherina di qualsiasi tipo addosso non toglie importanza ad altre misure di sicurezza come mantenere il distanziamento sociale. Il vantaggio delle mascherine riutilizzabili è soprattutto di tipo ecologico ed economico, perché non devono essere buttate dopo ogni utilizzo. Vanno in ogni caso lavate regolarmente, dopo ogni utilizzo.