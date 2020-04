Il mercato delle mascherine fashion è infatti in ascesa e il merito è innanzi tutto delle grandi case di moda che hanno riconvertito le proprie attività produttive a favore di dispositivi per il personale sanitario. Da qui lo sdoganamento di un accessorio oggi come oggi, importante, che di colpo è diventato un nuovo trend griffato.

Quando la moda cambia direzione

Se prima la nostra priorità era quella di scegliere il paio di scarpe adatte da mettere il sabato sera, adesso tutto questo è solo un ricordo lontano. Per chi non vuole però rinunciare ad essere sempre alla moda, non c’è da preoccuparsi, perché a breve arriverà una nuova tendenza, quella che non ci saremo mai aspettati. Al momento i modelli conformi sono solo due e sono utilizzate in chirurgia: le mascherine FFP2 e quelle FFP3.

Già prima della psicosi virus la mascherina protettiva si è diffusa come accessorio da indossare nei luoghi affollati e anche le griffe le hanno proposte come anti-smog e ora vista la richiesta del mercato, le hanno rilanciate. Inoltre ci si mettono anche le celebrità a dare una mano alle vendite delle mascherine griffate, che sembrerebbe abbiano avuto infatti un’impennata commerciale del 147%, secondo quanto riferisce la piattaforma di moda Lyst.

Insomma, la mascherina è un accessorio fondamentale per proteggere noi e gli altri e adesso può diventare anche super alla moda.

Billie Eilish aveva anticipato la moda 2020

Ricordiamo la cantante Billie Eilish ai Grammy 2020, con la mascherina Gucci logata, in tulle nero e doppia G di cristalli. Chi si sarebbe aspettato che da lì a poco, questo accessorio sarebbe diventato un pezzo fondamentale per il nostro look. Ricordiamo però che è opportuno indossarle e che le mascherine affinché abbiano una funzione, devono essere certificate dall’Istituto Superiore di Sanità e dell’INAIL.