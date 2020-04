La storia è la seguente: un fan di Tiziano Ferro, uno di quelli che combatte in ospedale contro il Coronavirus, pubblica una foto sul proprio account di Facebook. Lo scatto riprende il fan di spalle, con la classica tuta sterile integrale bianca che riporta sulla schiena una scritta con dedica a Tiziano: “Ferro 111”. Il cognome del cantante e il titolo di un suo album. Ma non è finita qua, perché proprio in queste ore il succitato scatto è arrivato all’attenzione proprio di Tiziano Ferro, che l’ha ricondiviso dedicando al fan delle belle parole a sua volta.

La dedica del fan



Grazie ❤ # tizianoferro Non sono un eroe, e nemmeno mi sento un eroe! Faccio solamente il mio lavoro e cerco di farlo al meglio perché mi piace e mi fa stare bene..esattamente come mi fa stare bene il Mio Eroe..colui che ascolto da quando avevo 9 anni, da Xdono! Siamo cresciuti insieme e più di una volta ho cercato e trovato rifugio e conforto nelle tue canzoni, nelle tue frasi..in quella voglia di gridare al mondo la voglia di essere felice! Quanto mi hai capito ed aiutato non lo puoi nemmeno immaginare perché non sai nemmeno della mia esistenza, ma tu hai cantato di me x me..un omaggio a Te mio EroeGrazie

La risposta di Tiziano Ferro arriva in tre lingue diverse

ITA

E no caro Fabrizio, ti sbagli.

L’eroismo è come la fede, come un mestiere: si esercita.

Sei tu l’eroe. E quelli come te.

Mi hai commosso.

Sono io ad essere orgoglioso all’idea che un ragazzo così abbia avuto ogni tanto una mia canzone in sottofondo.

Un’altra cosa: ti conosco bene. Ci conosciamo bene.

E voi sapete di chi sto parlando.

Grazie.

—

ENG

No, my dear Fabrizio, you are wrong.

Heroism is like faith, like a profession: it needs to be practiced.

You are the hero. And those like you.

You moved me.

I am the one to be proud at the thought that someone like you had one of my songs on in the background sometime .

And one more thing: I know you well. We know each other well. And you all know who I am speaking about.

Thank you.



SP

Querido Fabrizio, estás equivocado.

El heroísmo es como la fe: se ejercita.

Eres tú el héroe. Y los como tú.

Me has conmovido.

Soy yo el que está orgulloso a la idea que un chico tan valiente haya escuchado mis canciones en su vida, de vez en cuando.

Y otra cosa: te conozco bien. Nos conocemos bien.

Y vosotros sabéis de quien estoy hablando.

Gracias.

@fabriziopuby