Permettere ai capelli grigi o bianchi di rivelarsi completamente in tutta la loro bellezza è una netta dichiarazione al mondo di: sto invecchiando, non lo nascondo e non me ne vergogno. Ad accompagnare tutto ciò c’è anche il nuovo hair trend, che fa dei capelli non tinti una delle scelte più cool che possiamo fare in vista della bella stagione.

Bianco è bello

Anche tante amate celebrità hanno detto no alla tinta e appoggiato il nuovo trend 2020 dei capelli bianchi. Se adesso restando a casa ci sempre di impazzire senza il nostro amato parrucchiere, non c’è da preoccuparsi perché siete perfettamente al passo con il mondo fashion. L’importante è tenerli ordinati e saper (per quanto sia possibile) fare una bella piega fai da te.

Come curare i capelli bianchi

Il primo passo per curare i capelli bianchi, è la detersione con uno shampoo antigiallo ad hoc per capelli bianchi e decolorati.Negli altri lavaggi utilizza prodotti in funzione della natura dei tuoi capelli. In generale, l’importante è usare poca lacca per il finish, perché li rende ancora più secchi. L’importante è dare ai nostri capelli la giusta idratazione ed il gioco è fatto.

La tonalità preferita di Kim Kardashian

Un look forse un po’ agèd ma che sta tornando di moda, anche tra le giovanissime, merito anche della tendenza granny look. L’influencer americana per eccellenza, Kim Karadashian, non può fare a meno dei suoi silver hair, spesso è comparsa sui red carpet con una lunga chioma bianca, facendo impazzire il mondo della moda. Allora, cosa stiamo aspettando? È arrivato il momento di adottare un nuovo hair look.