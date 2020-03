Siamo tutti in casa, siamo tutti in attesa e tutte le donne alla ricerca di soluzioni facili e fattibili per risolvere piccoli, ma super fastidiosi drammi a livello beauty. Uno dei problemi principali è quello di fare i conti la ricrescita dei capelli bianchi, ma non preoccupatevi possiamo risolvere il tutto con pochi e semplici consigli.

Anche Jennifer Lopez

Anche Jennifer Lopez ha la ricrescita, a confermarcelo sono proprio degli scatti che la pop star latina ha fatto sul red carpet. Insomma, è uno dei tanti problemi, che accomuna tutte le donne, esistono diversi modi per nascondere la ricrescita dei capelli, da mettere in pratica comodamente a casa propria e in totale autonomia: si spazia dal mascara per la ricrescita dei capelli agli accorgimenti che puntano a camuffare la ricrescita adottando acconciature strategiche, senza trascurare i tanti rimedi naturali.

Acconciatura

Per risolvere il problema della ricrescita possiamo optare per un’acconciatura semplice come una coda o uno chignon, oppure indossare cerchietti e fasce. In casa sono la soluzione più semplici ma anche più pratica per evitare di stare scomode.

Make up

Altro metodo veloce ed efficace è il make-up, è possibile “truccare” i nostri capelli con un mascara, in questo caso è meglio la tonalità marrone, oppure utilizzare un pennellino e una palette che utilizziamo per le sopracciglia, ed il gioco è fatto.

Spary

Per chi invece è una vera appassionata di beauty non potrà che essere già munita dello spray per la ricrescita.

Di moda

Insomma, noi che quando vedevamo un capello bianco correvamo a tagliarlo con le forbici: “che se lo tiri ne crescono tre!”. Oggi, saremmo derise da chi dell’ #hairpositivity ne ha fatto una scelta di vita. Donne come Martha Truslow Smith, fondatrice di Grombre, account Instagram che oggi raccoglie oltre 50 mila donne che hanno appeso al chiodo tinte e pennello, ossigeno e tempi di posa e sfoggiano fiere le loro capigliature grigie.