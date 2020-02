“È una donna fantastica” Ben Affleck

Dal 2002 al 2004 Ben Affleck e Jennifer Lopez erano una delle coppie di Hollywood che faceva sognare tutto il mondo. I due sarebbero dovuti convolare a nozze, dopo essersi conosciuti sul set del film “Amore estremo”, ma pochi giorni prima delle nozze, i due hanno deciso di interrompere la relazione.

Legame

“Mi piace molto Jennifer Lopez ed è bello vederla ottenere il rispetto che merita.” Ben Affleck

Nonostante la fine della storia d’amore, sembra che Jennifer Lopez e Ben Affleck siano in ottimi rapporti, tanto da spendere l’uno per l’altra, parole piene di stime e rispetto. L’attore infatti, ha deciso di commentare le imminenti nozze della pop star latina: “È una donna fantastica, e sembra che sia molto contenta del suo fidanzato. Auguro loro il meglio.”

Indietro nel tempo

Dopo la fine della loro relazione, Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno mantenuto rapporti. Tuttavia, ora che l’attore ha divorziato dalla moglie Jennifer Garner, l’ex fidanzata è tornata nella sua vita in un ruolo speciale, quello di amica. Pare, infatti, che la cantante non appena ha saputo la notizia del divorzio dell’ex fidanzato gli abbia inviato un messaggio per sapere come si sentiva.

Le nozze

“Perché non invitare gli ex?” Alex Rodriguez

Ricordiamo che la cerimonia sarà nel 2020. Perché, come ha spiegato Jennifer Lopez, nel 2019 erano troppo impegnati con il lavoro e «siccome staremo insieme per sempre, vogliamo prenderci il tempo necessario per fare tutto per bene».