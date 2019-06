Molte donne arrivate ad una certa età, vorrebbero smettere di tingere i capelli. Non c’è problema, le tendenze capelli 2019 hanno decretato che i capelli bianchi sono super alla moda. Potete iniziare iniziare a sfoggiare il colore naturale. Anche le star hanno detto basta, ma attenzione i capelli bianchi vanno curati.

Stop alla tinta

Stanca di fare la tinta ogni mese per coprire i capelli bianchi? Stop alla tinta. I capelli bianchi sono la nuova tendenza 2019. Un colore candido e naturale, che permette di non stressarli più con le colorazioni e sarà un tocca sana per i vostri capelli.

Il tabù dei capelli bianchi è stato ormai superato grazie alla nuova moda delle ‘’teste d’argento’’ dettata da Meryl Streep e Diane Keaton. Questo colore, che prima era considerato ‘’ da nonna’’, adesso è sfoggiato anche dalle giovanissime, che hanno spopolato su Instagram. I capelli bianchi possono in realtà donare moltissimo a volti minuti e a personalità decise, perché infondono sicurezza e sono segno di forte autostima.

Come curarli

Per mantenere belli e sani i capelli bianchi, specie se naturali, non bisogna trascurarli perché sono più delicati, sottili, secchi e tendono a ingiallire. Bisogna difenderli dai raggi Uva e Uvb con dei filtri solari per evitare che ingialliscano perché gli ultravioletti provocano foto-ossidazione e questo comporta l’indebolimento della melanina con la conseguente perdita di brillantezza. Importante anche usare prodotti a base di argilla, che li rende lucenti mentre, il fiordaliso o l’ortica riattivano la circolazione locale stimolando la crescita di nuovi capelli. Allora cosa stiamo aspettando per un cambio look?