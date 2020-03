Una sorprendente trasformazione d’immagine per opera di chirurgia e medicina estetica per Kylie Jenner. Da “anatroccolo” a “cigno” grazie ad una mamma sempre presente, la piccola di casa Kardashian è ora un’imprenditrice tra le più ricche e influenti d’America, con tanto di “consacrazione” in copertina Forbes.

Perché Kylie non ammette di essersi sottoposta a vari interventi chirurgici

“La gente pensa che io sia andata sotto il bisturi e che abbia ricostruito il mio viso, ma è falso, l’idea mi terrorizza! Non lo farei mai.” Kylie Jenner

La piccola Kylie Jenner, negli anni è cambiata notevolmente, in varie interviste ha ammesso che si sentiva sempre inferiore agli altri membri della famiglia. L’imprenditrice ha poi confermato di aver fatto ricorso più volte alle iniezioni alle labbra causa della “profonda insicurezza”. Ma non ha mai ammesso gli interventi al seno, l’impianto a mento, rinoplastica e numerosi ritocchi con botox a zigomi e fronte.

Kylie Jenner vuole essere la nuova Kim Kardashian

“La famiglia Kardashian ha fatto bene alla chirurgia estetica più di quanto abbia fatto chiunque in passato. Parlano apertamente dei trattamenti, si fanno filmare mentre vi si sottopongono e sono candidamente ossessionate dalla necessità di avere sempre un aspetto impeccabile”. Daily Mail

Kylie Jenner inoltre ammette di avere una vera e propria “ossessione” per sua sorella Kim. Per lei rappresenta il modello perfetto a cui ispirarsi sia fisicamente che mentalmente, infatti ricordiamo che è l’unica del “clan Kardashian” che la supera per numero di followers, 115 milioni. Gli esperti di Transform hanno stimato quanto può costare essere una Kardashian o assomigliargli anche solo lontanamente:

Botox: 3 volte all’anno a 350 £ ogni volta (1.050 £) (1.606 $)

Rinoplastica :3.000 £ (4.588 $)

Sollevamento seno :5.300 £ (8.106 $)

Iniezioni riempitive labbra :2 volte all’anno a 350 £ ogni volta (700 £) (1.071 $)

Depilazione laser :3.840 £ (5.873 $)

2 serie di peeling viso all’anno :175 £ ogni volta (350 £) (535 $)

Glutei :1.700 £ per una serie di 6 sessioni (2.600 $)

Cosce :1.500 £ (2.294 $)

Interno cosce :1.500 £ (2.600 $)

Braccia :1.500 £ (2.600 $)

Liposuzione in 3 zone :3.888 £ (5.947 $)