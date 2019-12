Diddy (alias Sean John Combs, noto anche come Puff Daddy) ha compiuto 50 anni il 4 novembre e ha festeggiato sabato 14 dicembre con un party esclusivo nella sua villa di Holmby Hills a Los Angeles. A parteciparvi numerose celebrità del mondo della musica e non solo. Sul podio, con i look più belli di sempre, Beyoncé e Kim Kardashian.

The queen

“La moda può essere comprata. Lo stile bisogna averlo” Edna Woolman Chase

Il look più bello del party è stato quello di Beyoncé (moglie di Jay Z, amico di lunga data di Puff Diddy). La cantante per l’occasione ha indossato: un abito firmato Kujya & Meri nero con mega-spacco tempestato di applicazioni di strass. Il dettaglio dei cristalli di ghiaccio era ricamato anche sui guanti lunghi in velluto da vera diva hollywoodiana. In abbinamento, i sandali nude di Giuseppe Zanotti. Insomma, che dire se non: wow che stile!

Sempre presenti

Non poteva mancare al party, anche parte della famiglia Kardashian. Khloé e Kylie Jenner hanno puntato tutto sul tema glitter. Per la bionda del clan, un completo composto da: blazer e leggings rivestiti di cristalli firmato Bryan Hearns. La piccola miliardaria invece ha optato per un abito firmato Balmain in paillettes con scollatura e spacco vertiginoso.

Come al solito però, a conquistare i presenti e non solo, è stata Kim, che per l’occasione ha deciso di indossare: un abito a sirena nude, con corsetto e strascico firmato Vivienne Westwood.