Kylie Jenner lancia la manicure primavera 2020 perfetta per gli indecisi

Kylie Jenner è una costante fonte di ispirazione quando si tratta di nail art, pensate che le sue unghie hanno anche il proprio account fan di Instagram! La sua ultima manicure bicolore è senz’altro l’ennesima fonte d’ispirazione per noi comuni mortali per una serie di motivi. L’unica cosa da tenere bene a mente è che non rappresenta propriamente l’emblema della praticità e, magari, potrebbe essere più adatta a chi non deve usare troppo le mani durante l’arco della giornata.

Alcune delle precedenti manicure preferite della Jenner includono scelte sempre innovative e mai noiose. Ad esempio il suo contributo al ritorno della manicure francese, i suoi artigli tie-dye e il fatto che a un certo punto ci ha persino convinto a provare un design a farfalla un po’ retrò e nostalgico. Ottenendo una manicure bicolore, potrebbe aver risolto un dilemma tipico di quando cambiamo stile alle nostre unghie, fondamentalmente un colore di smalto diverso per ogni mano. Semplice ma efficace.

Se sei un una frequentatrice assidua dei saloni di bellezza, conosci bene la prassi: trascorri 15 minuti a scegliere un colore per poi cambiare idea una volta che l’estetista ha già iniziato. Tutto ciò solo per tornare alla nuance che scegli ogni santa volta che vai a rifarti le unghie. Bene, la magnate della bellezza ha deciso che non dovrai più scegliere tra due tonalità. La Jenner ha infatti pubblicato la sua nuova manicure su Instagram, con la didascalia “Impossibile decidere 💗💜”. I colori prescelti da Kylie per le sue unghie sono lavanda per la mano sinistra e rosa baby per la mano destra. Per quanto riguarda invece la forma ha mantenuto la sua solita, quadrata e superlunga. Per ricreare con successo questa manicure dal sapore primaverile, si tratta solo di scegliere due tonalità che si completino a vicenda (sui colori pastello non sbagli).