Kylie Jenner ci dona ancora una volta lezioni di stile. Un look total green abbinato perfettamente a quello di sua figlia Stormi, la foto postata sui social, ha guadagnato oltre un milione di like. Entrambi gli abiti haute couture sono stati creati su misura da Ralph & Russo.

La festa

Quest’anno la grande festa di Natale del clan Kardashian-Jenner è stata organizzata da Kourtney, le sorelle hanno documentato ogni singolo momento della festa nelle loro Instagram Stories, c’era perfino Sia, che si è esibita in una confezione regalo. Sfarzo a parte, noi abbiamo perso la testa per i look esagerati e alquanto incredibili, soprattutto quello della piccola di casa. Kylie ha indossato un abito su misura verde smeraldo di Ralph & Russo, creato apposta per il grande evento. Al collo, la piccola miliardaria indossava un collier verde di diamanti, ovviamente veri.

Uguali

A colpire il web è stato anche l’abito indossato dalla figlia Stormi, Kylie Jenner a ben pensato di far realizzare un mini abito verde smeraldo abbinato al suo. All’interno degli abiti c’era una targhetta personalizzata con la scritta di Stormi “Mademoiselle Stormi Haute Couture 2019” e la lettura di Jenner “Mademoiselle Kylie Haute Couture 2019”. La piccola miliardaria a poi abbinato un paio di tacchi verdi una collana di diamanti e smeraldi. Naturalmente, anche la manicure era verde smeraldo. Stormi invece, indossava delle scarpe da ginnastica bianche e calze di pizzo bianche con fiocchi verdi.