Ricordiamo i tempi in cui l’icona di stile per eccellenza, era Christina Aguilera? L’hair look della cantante aveva fatto impazzire le adolescenti dell’epoca e non solo. Lo stile anni ‘90 torna più forte di prima e le celebrità più in voga del momento non possono fare a meno di realizzare queste fantastiche acconciature.

Alla Kylie

Lo scrunchie degli anni ’90 torna con furore, l’ultima mania beauty delle star sono le acconciature con coda alta, altissima, anche in versione semi-raccolta. Con lo scrunchie si può realizzare la più classica coda di cavallo, molto alta sulla nuca tirando bene i capelli alle radici, sia che tu abbia i capelli lisci o mossi. Se preferisci un look più voluminoso, opta per una mezza coda raccogliendo solo una parte di capelli, dando vita a un semi-raccolto come fanno Kylie Jenner e Bella Hadid

Alla Dua Lipa

I capelli alla moda prendono spunto dal passato come abbiamo visto, infatti, ai Grammy 2020 questa tendenza si è fatta sentire forte e chiara grazie alla pop star Dua Lipa e alla sua acconciatura particolare che è risultata tra le più apprezzate del red carpet. La cantante ha fatto ingresso sul tappeto rosso, facendoci fare un salto nei trend degli anni ’90 e primi 2000 grazie alla sua acconciatura su capelli medi. Un mezzo chignon che mette in risalto fronte e nuca.