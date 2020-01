Allo Staples Center di Los Angeles si sono appena conclusi i Grammy Awards 2020. Si partiva con Lizzo con ben otto nomination contro la più piccola in nomination, Billie Eilish. Alla fine, ha vinto la seconda con la miglior canzone e miglior nuova artista dell’anno. Un vero e proprio record a soli 18 anni. Ma a catturare ulteriormente l’attenzione dei presenti e non solo, sono stati i look sfoggiati dalle nostra amate Star.

Primo posto

Quest’anno a conquistare il fashion system è stata la pop star Dua Lipa. Per l’occasione, sfoggia un look candido, con un completo minimale firmato Alexander Wang di ispirazione anni ’90 La sua acconciatura particolare è risultata tra le più apprezzate del red carpet, anch’essa di chiara ispirazione Ninety.

Secondo posto

A conquistare il secondo posto con uno degli abiti più belli del red carpet Grammy Awards 2020 è quello di Demi Lovato. La cantante è tornata a esibirsi dal vivo, per la prima volta dall’overdose del 2018 e dal successivo rehab. Demi è apparsa in splendida forma, in un abito total white firmato Christian Siriano.

Terzo posto

Svetta al terzo la pop star latina Camila Cabello, che per l’occasione ha indossato un abito rosa molto raffinato, a dir poco principesco firmato dall’Atelier Versace con vaporosa gonna a balze.

Eccentrico

Non possiamo fare a meno di nominare, anche quest’anno, Billy Porter, che per i Grammy Awards 2020 ha deciso di indossare: una tuta di cristalli firmata Baja East e un incredibile cappello abbinato di Sarah Sokol Millinery, il tutto tempestato di frange preziose.