Agli American Music Awards 2019, Selena Gomez ha conquistato il pubblico presente e non solo, con un look da urlo. Sul red carpet cammina disinvolta con un mini abito drappeggiato verde acido, in pendant con le scarpe, firmato Versace.

Nuova collezione

L’abito indossato da Selena Gomez, per gli American Music Awards 2019, fa parte della collezione Versace Primavera/Estate 2020. Ricordiamo, che alla Milano Fashion Week, abbiamo ammirato questa fantastica passerella, conclusa con la comparsa di Jennifer Lopez nell’iconico “jungle dress”. Selena Gomez ha mostrato poi su Instagram un nuovo tattoo, che rappresenta delle mani congiunte in segno di preghiera e intrecciate in un rosario, in un post la cui caption recitava “AMAs day.. more to come…”. Tutto questo sembra che rappresenti una rinascita per la cantante, che si era assentata dal mondo della musica, per vari problemi di salute.

Beauty look

Selena Gomez ha conquistato tutti non solo con il suo abito verde acido, ma anche con il suo beauty look. A iniziare dal long bob liscio, firmato dall’hairstylist Marissa Marino, che sembra ispirato all’iconica acconciatura firmata da Oribe per la top model Christy Turlington, con le punte arrotondate all’in giù. Il merito va anche al make-up artist, Hung Vanngo, che ha realizzato per la cantante un soft smoky nei toni del marrone, con un incarnato impeccabile e una nuance pesca sulle labbra. Insomma, che dire, Selena è tornata proprio in grande stile.