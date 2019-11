Billie Eilish è una delle cantanti più promettenti del momento. Classe 2001, è nata a Los Angeles in una famiglia di musicisti e attori. Sin dagli esordi ha collaborato con il fratello Finneas, che è diventato suo partner e produttore. Ogni volta che Billie Eilish calpesta il tappeto rosso, puoi aspettarti di vedere un look davvero memorabile. In questa intervista effettuata dal magazine online i-D UK, la giovane artista racconta un po’ di sé e di cosa pensa del mondo che la circonda.

«Voglio che il significato di Everything i wanted rimanga segreto. Gli altri possono dargli il significato che preferiscono e traslarla sulle loro esperienze. When We All Fall Asleep, Where Do We Go? l’ho scritta ispirandomi The Babadook, ma credo che The Babadook sia perfetto così com’è anche senza bisogno di lei. Inoltre adoro la gente che fa dei commenti sul mio personale senso estetico, è proprio quello a cui puntavo»

Billie cosa avete parlato tu e Naomi alla festa del LACMA?

Le ho solamente detto quanto penso sia bella.

Cosa faresti se Instagram sparisse domani?

Scomparirà presto se questa cosa del “no like” rimarrà.

Stai viaggiando. Hai le cuffie alle orecchie. Che album continui ad ascoltare?

Lissom di Lissom.

Ti capita di tenerti le cuffie addosso anche se non stai ascoltando nulla, solo per far si che la gente non ti parli Billie?

No, ma ho fatto finta di essere al telefono per lo stesso motivo.

Cos’hai in programma per la tua festa di 18 anni?

Una festa privata.

Immaginati da anziana. Come ti pensi?

Non invecchierò mai. Sarò giovane per sempre.

Hai pensato il tuo world tour per essere il più eco-friendly possibile. Cosa pensi dovrebbe fare l’industria musicale per essere sempre più sostenibile?

Usare meno plastica, penso che questa sia una delle priorità. Ma ci sono così tante altre cose che possiamo fare.

In quale famoso duo vi riconoscete tu Finneas?

Finn e Jake di Adventure Time.

Qual è l’ultimo sogno che hai fatto?

Te lo direi ma è abbastanza esplicito.