Il taglio numero da scegliere è in assoluto un bob con lunghezza più o meno fino al mento, il caschetto classico. Un taglio di capelli corto femminile senza tempo, che torna di moda e le star non possono farne a meno. Si tratta del chiny lenght bob, reso famoso dalla top model Bella Hadid, che però sembra averci ripensato, sfoggiando pochi giorni fa una chioma lunghissima.

Long hair don’t care

Il taglio dell’inverno 2020, con capelli lunghi di Bella Hadid, è la tendenza più glam di sempre, sfoggiato ieri 3 novembre a Miami alla sfilata Dior, la top model ci stupisce ancora una volta. Dimentichiamoci l’ultimo taglio di capelli di Bella, perché sì, quel delizioso taglio a caschetto dallo stile retrò con le lunghezze che puntano al mento, potrebbe a lungo andare stufare. Ed ecco che spuntano di nuove le lunghezze, si tratta ovviamente di extension applicate su uno chignon, ma l’effetto è wow e tutti i riflettori, ormai, sono puntati su di lei.

Cambiamento

Per essere al passo con le tendenze capelli 2020, dobbiamo far attenzione anche alla piega che faremo sui nostri long hair. Infatti, Bella Hadid, sceglie le classiche beach waves, che potete tranquillamente fare anche se avete i capelli corti, come chiny bob, long bob o tagli di media lunghezza. Ma la vera domanda adesso è: se Bella prima gioca con i tagli di capelli corti, poi ci fa credere di avere una frangia e infine poi, sceglie una chioma lunga… come saranno davvero i suoi capelli? Aspettiamo con ansia il prossimo hair look.