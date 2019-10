La nuova era musicale di Dua Lipa sta per arrivare. La pop star aveva preso un momento di pausa dai social, cancellando tutte le foto e i post presenti sui suoi account. Nei giorni scorsi aveva iniziato a circolare la voce che dà come data di uscita del nuovo singolo di Dua l’1 novembre e anche che la cantante abbia cambiato in modo radicale il suo look.

Blonde and brunette

Dimentichiamoci del caschetto scuro con frangia che Dua Lipa, aveva sfoggiato durante la Parigi Fashion Week 2019. La cantante ora sfoggia inediti capelli bicolor che potrebbero diventare una delle nuove tendenze della stagione autunnale. Dua Lipa ha condiviso ieri sui social una serie di post in cui sfoggia un’inedita chioma, ricalcando il trend dei primi anni ’90 dei capelli dip-dye. Ma in cosa consiste questa tecnica colore? Sostanzialmente, i capelli sembrano tinti di un colore uniforme, in questo caso dirty blonde, ma spostandoli celano la presenza di una seconda sfumatura, un castano molto scuro.

Nuova mania

Le nuove tendenze capelli autunno 2019 li vuole bicolore: la scelta ideale per chi vuole cambiare e desidera un risultato davvero audace, come quello della pop star Dua Lipa. A lanciare questo trend sono stati gli haistylist di Bleach London, ispirati dalle ciocche bicolore di Geri Halliwell delle Spice Girls negli anni ’90. Chi ha i capelli biondi può scegliere un rosso in contrasto o un viola, mentre, chi ha la base scura potrà scegliere il biondo platino, ma anche i colori fluo, come il giallo o rosa.