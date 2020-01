Kate Middleton e William accolgono gli ospiti del ricevimento per il UK-Africa Investment Summit in corso a Londra, in rappresentanza della Regina Elisabetta. Una serata di gala strepitosa, dove la Duchessa di Cambridge ha catturato l’attenzione dei presenti, con un look da urlo.

Compleanno

La Regina Elisabetta ha donato simbolicamente le chiavi di Buckingham Palace alla Duchessa di Cambridge che stima tantissimo, concedendole di organizzare un party per il suo compleanno proprio a palazzo.Kate Middleton ha indossato per l’occasione un abito in pizzo e pailletes rosso di Needle & Thread, (dal valore di 550 euro) uno dei brand preferiti di Beatrice di York. Il party è stato festeggiato con un summit dedicato agli investimenti tra Inghilterra e Africa. Erano presenti anche il presidente Boris Johnson e altre cariche della politica inglese. La vera protagonista della serata però, è stata Kate, il suo look ha conquistato tutti i presenti e non solo.

Rosso

Sembra proprio che Kate Middleton abbia un colore preferito: il rosso. In tutte le sue 50 sfumature, dal cardinale al carminio, passando per il cremisi. Le lunghezze variano, ci sono i lunghi abiti dalle maniche arricciate, ai tubini più classici con il colletto bianco in pizzo, in stile bon-ton. La Duchessa di Cambridge, non perde mai occasione per indossare questo colore. I più attenti hanno notato che Kate ha indossato il rosso in alcuni momenti decisivi della sua vita come : la prima foto dopo aver partorito Louis e recentemente al grande party di Buckingham Palace per il suo compleanno.