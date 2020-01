Kate Middleton oggi compie 38 anni, ma ha deciso di festeggiare in anticipo il suo compleanno. Come già accaduto precedentemente, gli unici assenti al party sono il principe Harry e sua moglie Meghan. Nulla di nuovo, infatti, lo scorso anno la Duchessa di Cambridge aveva ammesso di aver “dimenticato” di invitare i cognati.

Happy B-day!

Kate Middleton festeggia il compleanno con un party in campagna, come da tradizione con un weekend tra amici nella casa di campagna, nel Norforlk. Grande amante dei giardini, secondo Closer Weekly, la Duchessa di Cambridge ha ricevuto come regalo dai tre figli George, Charlotte e Louis, proprio un nuovo orto creato dai principini nella casa di Anmer Hall scegliendo semi e piante. Inoltre, come secondo regalo i figli hanno pensato all’altra sua passione, la fotografia, regalandole alcune foto di famiglia scattate dagli stessi George e Charlotte.

Problemi in famiglia

Quest’anno Kate Middleton ha deciso di replicare la sua festa di compleanno in una tenuta di campagna.Oggi, come l’anno scorso non saranno presenti al party Meghan e Harry. Sappiamo che durante un’intervista il Duca di Sussex ha parlato del rapporto in crisi con il fratello, di cui si vociferava da tempo, ammettendo candidamente che sì, una spaccatura c’era effettivamente stata, ma che tra fratelli sono cose che succedono.

Lo scandalo

Ma il non invito dei cognati, non è l’unica cosa che fa parlare così tanto del compleanno di Kate. Secondo alcuni rumors la Duchessa di Cambridge e William sono sull’orlo del divorzio, la stampa inglese insiste su una presunta relazione extraconiugale del principe con l’ex modella e marchesa Rose Hanbury, amica della coppia bannata improvvisamente da casa Windsor, come causa di una prossima separazione, ma la donna sarebbe presente al compleanno della Duchessa.