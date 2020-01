Dopo le sei settimane passate in Canada, il principe Harry e Meghan Markle, hanno visitato il Canada House di Londra per ringraziare l’alto commissario per il sostegno e l’ospitalità durante le vacanze natalizie. Per un lungo periodo la coppia si è allontanata dai riflettori, dopo che lo stesso Harry aveva puntato il dito contro i media britannici per il trattamento riservato a sua moglie.

Ringraziamenti

La coppia ha incontrato Janice Charette, alto commissario canadese nel Regno Unito, e il suo staff per «ringraziarli per la calorosa ospitalità e il sostegno che hanno ricevuto durante il loro recente soggiorno» in Canada. Arriva il loro primo impegno ufficiale nelle dallo scorso novembre, nella Canada House a Londra. Durante la loro visita, hanno visitato la Canada Gallery e assistito ad una mostra speciale dell’artista indigeno canadese Skawennati. Il duca e la duchessa hanno incontrato anche diversi membri del team dell’Alta Commissione che lavorano a sostegno della partnership tra Canada e UK. Ricordiamo che, Meghan in particolare, ha un forte legame col Canada, dato che a Toronto ha vissuto e lavorato mentre recitava nella serie tv Suits, che l’ha lanciata agli occhi del grande pubblico.

Il ritorno

Meghan Markle e Harry sono rientrati a Londra dopo varie settimane passate in Canada. hanno fatto il loro ingresso alla Canada House nel cuore di Londra a un passo da Trafalgar Square, per ringraziare l’High Commissioner canadese a Londra dell’ospitalità in questi giorni di vacanza natalizia vicino a Vancouver. Confessando che in vacanza vicino a Vancouver hanno trovato «molta pioggia», anche se