Meghan Markle e il Principe Harry: chi è più potente fra i due reali?

L’attenzione di noi tutti nei confronti dell’armadio della Duchessa del Sussex, Meghan Markle, aumenta costantemente di giorno in giorno. E, dal canto suo, Meghan, mostra sempre outfit nuovi da ammirare e sempre più degni di attenuazione. Nuovi dati dimostrano che la bellissima duchessa detiene un potere serio, quando si tratta di influenzare le nostre abitudini di acquisto. Nella sua recensione del 2019, il motore di ricerca dello shopping Lyst descrive la Duchessa del Sussex come l’influencer più potente comò dell’anno. Ma il dettaglio curioso sono alcune statistiche piuttosto impressionanti.

«L’abito del Club Monaco è andato esaurito in meno di 24 ore, a seguito di un picco del 570% nelle ricerche, e indossare una gonna J Crew ha visto un aumento del 102% delle ricerche per il marchio.»

Meghan non può solo sponsorizzare e far vendere un oggetto solo durante la settimana. Ma ciò che è davvero impressionante è come può influenzare l’intera tendenza non solo inglese, ma di gran parte del mondo occidentale. L’abito a camicia è un classico innegabile ma non esattamente un pezzo di alta moda, ha goduto però, grazie a lei, di un enorme seguito, grazie appunto alla passione di Meghan per il mondo del fashion. Dopo che Meghan ha sfoggiato non uno ma cinque diversi vestiti a camiciona oversize, abiti con cintura durante il tour reale dell’Africa meridionale. Le ricerche per lo stile inerenti ai suoi molteplici look sono aumentate di un enorme 45%. Alcuni dei capi che ha indossato, come un abito blu di Veronica Beard e una camicia lunga a tre quarti durante il tour reale, sono stati definitivi nel creare il suo giro di potere. È stata un antesignana per molti versi, ed ha creato i suoi ultimi facendo si che tutto il mondo occidentale volesse copiarla.