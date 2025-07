Un Paese millenario, ricco di storia e di contrasti, che oggi si riscopre attraverso itinerari sofisticati, boutique hotel e crociere fluviali a cinque stelle. I viaggi di lusso in Egitto stanno vivendo una nuova stagione, fatta di esperienze su misura, immersioni nella cultura faraonica e soggiorni in location spettacolari. Dal Cairo più cosmopolita ai silenzi del Sahara, dalle rive del Nilo alle spiagge incontaminate del Mar Rosso, ecco sei mete esclusive per scoprire l’Egitto sotto una luce diversa, all’insegna del comfort e dell’eleganza.

Assuan – Crociere fluviali a cinque stelle e tramonti sul Nilo

Assuan è una delle tappe più affascinanti lungo il Nilo, famosa per la sua luce calda, i templi millenari e l’atmosfera rilassata. A luglio, con il caldo mitigato dalla brezza del fiume, è il punto di partenza perfetto per una crociera di lusso sul Nilo.

La Sanctuary Nile Zein è una delle imbarcazioni più esclusive disponibili: solo sei cabine, chef privato, itinerari su misura e servizio da vero yacht boutique. Chi preferisce restare sulla terraferma può scegliere l’iconico Sofitel Legend Old Cataract, immerso nel granito rosa e affacciato sulle acque del Nilo. Scopri anche le migliori mete di lusso per i viaggi in Marocco.

Siwa – Un’oasi segreta nel cuore del Sahara

Nel profondo ovest dell’Egitto, ai confini con la Libia, si trova Siwa, una delle oasi più suggestive del Nord Africa. A luglio, la sua atmosfera è magica: palmeti, sorgenti termali e rovine antiche convivono in un paesaggio arcaico e intatto.

Qui il Adrère Amellal, uno dei lodge eco-luxury più straordinari del mondo, è costruito interamente in materiali naturali, senza elettricità né connessione Wi-Fi. Lusso qui significa silenzio, cielo stellato, cibo biologico e assoluta disconnessione dal mondo.

Luxor – Archeologia e raffinatezza in chiave contemporanea

Luxor è il cuore pulsante della civiltà faraonica, con la Valle dei Re, i templi di Karnak e le tombe monumentali. A luglio il caldo è intenso, ma perfetto per chi desidera visitare i siti archeologici con meno afflusso di turisti, godendo della privacy e dell’esclusività che solo il lusso sa offrire.

Qui l’Hilton Luxor Resort & Spa offre un’esperienza completa tra design elegante, infinity pool sul Nilo e trattamenti ispirati all’antico Egitto. Per una notte da mille e una notte, prenota una delle suite con vista sul fiume e servizio butler privato.

Il Cairo – L’energia della metropoli e il fascino dell’antico

Per chi ama l’atmosfera cosmopolita, Il Cairo è una tappa obbligata. Tra gallerie d’arte, rooftop eleganti e ristoranti gourmet, la capitale egiziana offre oggi una scena urbana in pieno fermento, da vivere con stile.

Si potrebbe soggiornare al St. Regis Cairo, affacciato sul Nilo, che rappresenta la quintessenza dell’hotel di lusso urbano: interni firmati, spa di livello internazionale e servizi tailor-made per ogni ospite. Per un’esperienza storica, il Marriott Mena House, con vista diretta sulle Piramidi, resta un’icona.

El Gouna – Mare privato e lifestyle esclusivo sul Mar Rosso

A pochi chilometri da Hurghada, El Gouna è una destinazione costruita su misura per chi cerca privacy, sport acquatici e resort di altissimo livello. Un vero paradiso sul Mar Rosso, tra spiagge dorate, porti turistici e ville private.

Il Chedi El Gouna è un hotel di recente apertura che unisce architettura raffinata, design contemporaneo e servizio di eccellenza. Camere e suite minimal-chic, beach club privato, spa firmata, ristoranti gourmet e una vista spettacolare sulla laguna rendono questo indirizzo perfetto per chi vuole vivere un’estate di lusso moderno e rilassato. A luglio il mare è calmo e perfetto per escursioni in yacht o immersioni private.

Al Qusair – Il Mar Rosso più incontaminato e sostenibile

Più a sud di El Gouna, lontano dal turismo di massa, si trova Al Qusair, una perla discreta affacciata su uno dei tratti di barriera corallina più belli d’Egitto. Ideale per chi cerca lusso minimalista, natura e silenzio.

È tutto da scoprire l’eco-resort The Oberoi Beach Resort Sahl Hasheesh, seppur poco distante, che garantisce privacy assoluta, ville con piscina privata, cucina di altissimo livello e spa vista oceano. Le immersioni e le escursioni in barca sono pensate per pochi ospiti, con un servizio impeccabile.