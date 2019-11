Meghan Markle e il Principe Harry: spunta una rara e intima foto del loro matrimonio

Alexi Lubomirski è il fotografo di matrimonio ufficiale di Meghan Markle e del Principe Harry, ha condiviso una foto intima e rarissima. È stato quindi appena pubblicato questo scatto del Duca e della Duchessa del Sussex del giorno delle nozze. Lubomirski è andato su Instagram per condividere la foto in bianco e nero della coppia felice. Foto che ha scattato nel Rose Garden al Castello di Windsor dopo il loro ricevimento di nozze.

Una romantica foto di Meghan e Harry

«2 anni fa oggi, Kensington Palace ha chiamato il mio telefono, all’improvviso, mentre ero seduto in una sala d’attesa dell’ospedale. Aspettando che un membro della famiglia si svegliasse dopo un intervento chirurgico al cervello di 10 ore, per chiedere se sarei stato interessato a fare un progetto insieme». Lubomirski ha continuato. «Due settimane dopo, stavo girando i ritratti di fidanzamento ufficiali del duca e della duchessa del Sussex. L’anno successivo stavo girando i ritratti di nozze ufficiali al castello di Windsor. Questa è una presa dal giardino delle rose dove ci hanno dato 3 minuti per scattare alcune foto informali della coppia felice dopo il ricevimento di nozze. Ricordi felici! X ps il membro della famiglia dopo l’intervento sta benissimo!» Dai un’occhiata alla foto inedita della coppia felice al link qui sopra.

Inutile negare che il Principe Harry abbia trovato del pane per il propri denti, infatti Meghan è stata recentemente nominata da Lyst, influencer più potente del mondo. Infatti l’attenzione di noi tutti nei confronti dell’armadio della Duchessa del Sussex, Meghan Markle, aumenta costantemente di giorno in giorno. E, dal canto suo, Meghan, mostra sempre outfit nuovi da ammirare e sempre più degni di attenuazione. Nuovi dati dimostrano che la bellissima duchessa detiene un potere serio, quando si tratta di influenzare le nostre abitudini di acquisto. Nella sua recensione del 2019, il motore di ricerca dello shopping Lyst descrive la Duchessa del Sussex come l’influencer più potente comò dell’anno. Ma il dettaglio curioso sono alcune statistiche piuttosto impressionanti.

Meghan Markle e il Principe Harry: chi è più potente fra i due reali?