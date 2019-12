La Christmas Card di Meghan Markle e Harry per questo Natale 2019 è arrivata oggi, il giorno della vigila. E la star assoluta è Archie Harrison. Il web è letteralmente impazzito, il piccolo della Royal Family ha già conquistato tutto il mondo.

Piovono like

“Buona Natale dalla nostra famiglia alla vostra”

A soli sette mesi, Archie Harrison è il protagonista del biglietto d’auguri dei Duchi di Sussex per questo Natale 2019.La famiglia si trova in Canada dagli amici e dal primo ministro Justin Trudeau. Il biglietto d’auguri tanto atteso è arrivato e poi condiviso sugli altri social, soprattutto Instagram. Piovono milioni di like per questa tenerissima foto di famiglia. La terra canadese è molto cara a entrambi i reali, il principe Harry l’ha visitata più volte in lungo e in largo, mentre Meghan ha vissuto nella città di Toronto per ben sette anni, quando da attrice era impegnata con le riprese della serie televisiva “Suits”.

Problemi in famiglia

Meghan e Harry hanno optato per un Natale fuori porta, perché secondo alcuni rumors, è stato per la coppia un anno molto difficile. Solo pochi mesi fa il Principe si è mostrato piuttosto provato e ha anche parlato in varie interviste, della distanza che intercorre in questo momento tra lui e il fratello maggiore William. Forse anche per questo la coppia ha deciso di prendersi un lungo periodo di pausa da tutti gli impegni ufficiali. Allora ci chiediamo cosa succederà quando torneranno a Buckingham Palace?