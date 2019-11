Kate Middleton: gli stilisti preferiti dalla Duchessa di Cambridge nel 2019

Il sofisticato stile della Duchessa di Cambridge, Kate Middleton, ha conquistato il cuore dei fan di tutto il mondo. Sia che si stia dirigendo a un evento sul tappeto rosso o che sia in giro per lavoro, Catherine si veste sempre per stupire. Quindi è naturale che abbia un elenco di marchi che conta tra i suoi preferiti super lussurioso e da leccarsi i baffi. Molti dei designer sono inglesi (davvero nessuna sorpresa) e sono specializzati in cappotti strutturati e abiti eleganti (nessuna sorpresa, di nuovo). Quasi tutti, dunque, sono designer di lusso e assolutamente degni dei gusti semplici ma alla moda della reale. Quindi, quali designer sono i principali protagonisti dell’armadio di Kate Middleton? Ecco a voi le ripetute e migliori scelte di stile della Duchessa di Cambridge.

Alexander McQueen

Mentre Sarah Burton di Alexander McQueen ha disegnato l’abito da sposa della duchessa, Catherine si rivolge a questo brand anche per cappotti e abiti sofisticati e leggermente meno formali.

Burberry

Quando fa freddo, magari piove, a Kate piace indossare l’iconico marchio, per i suoi trench favolosi con cui le piace distinguersi.

Emilia Wickstead

Una delle etichette preferite di Catherine è Emilia Wickstead, un marchio che offre una serie di abiti colorati che la duchessa non può fare a meno di indossare ripetutamente.

Erdem

Erdem è uno dei designer di riferimento di Kate. Da questo abito floreale a tubini di pizzo, il marchio si allinea perfettamente con il suo stile elegante.

Jenny Packham

La duchessa conta su Jenny Packham per abbaglianti abiti da tappeto rosso, e ha indossato molti look del designer, più di una volta.

Max Mara