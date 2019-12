Le voci sulla presunta gravidanza di Kate Middleton continuano, i tabloid britannici sono sempre più convinti che la Duchessa di Cambridge sia in dolce attesa. Un’altra notizia trapela dal magazine New Idea che sottolinea una doppia gravidanza, che sarà annunciata durante il periodo natalizio.

Sospetto

“Nulla può davvero prepararvi all’esperienza sconvolgente di diventare madri: investite da emozioni complesse, che passano dalla gioia alla stanchezza, dall’amore alla preoccupazione.” Kate Middleton

Il magazine New Idea ha raccolto in seguito un’altra serie di indizi tramite osservatori Reali, che proverebbero la quarta gravidanza di Kate Middleton. Tra i primi indizi il fatto che il Principe William sia partito solo per il Kuwait e l’Oman, mentre lei è rimasta a casa ufficialmente a badare ai bambini in un periodo ricco di impegni anche per loro. Ma in realtà le uniche volte che la Duchessa di Cambridge non ha accompagnato il marito in viaggio era perché incinta. Inoltre, ricordiamo che lo scorso 21 novembre Kate aveva annullato all’ultimo la sua partecipazione agli Tusk Conservation Awards.

Il quarto e il quinto

Ma la notizia che ha scatenato il popolo britannico, è la conferma, che arriva direttamente dal National Enquirer : William e Kate aspettano due gemelli. Un insider ha affermato che la coppia è al settimo cielo, specialmente la Duchessa che sarebbe elettrizzata all’idea di avere due figli. Insomma, non ci resta che aspettare con ansia l’arrivo del Natale, per scoprire se la notizia sia al cento per cento vera.