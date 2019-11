Meghan Markle o Kate Middleton: chi indossa l’abito più elegante?

Sabato scorso, la famiglia reale si è riunita pubblicamente per la prima volta in questi mesi. Galeotto il Festival of Remembrance della Royal British Legion presso la Royal Albert Hall. Il principe William, Kate Middleton, il principe Harry e Meghan Markle si sono uniti alla regina Elisabetta II per una serata di riflessione prima della domenica della memoria, dove si onorano i militari che morirono in guerra.

Meghan è bellissima e Kate… anche!

Questo è il secondo round per Meghan di eventi che celebrano la memoria, da quando è diventata una reale l’anno scorso. Per l’occasione ha scelto un sofisticato abito in broccato nero di Erdem. Curiosità: Erdem sembra essere la designer preferita per Meghan, così come per sua cognata, Kate. La scelta retrò di Meghan presentava una gonna a trapezio che terminava proprio sopra il ginocchio, una cintura con bottoni sul davanti. La duchessa del Sussex ha completato il look con un paio di fidati orecchini a cerchio di Jessica McCormack, le sue scarpe coi tacchi Aquazzura e la tradizionale spilla a papavero rosso. La famiglia reale britannica ha quindi reso omaggio ai militari caduti, presenziando al Festival of Remembrance alla Royal Albert Hall di Londra. L’evento di quest’anno ha celebrato il 75° anniversario delle grandi battaglie del 1944. Ha reso omaggio agli eserciti britannici, del Commonwealth e degli Alleati che li combatterono.

I due principini riuniti

Proprio come l’anno scorso, c’è stata una vera e propria riunione reale per questo importante evento. La regina Elisabetta II è stata raggiunta da tutti e quattro i suoi figli e i vari membri delle loro famiglie, tra cui il duca e la duchessa di Cambridge e il duca e la duchessa del Sussex. Non sorprende che tutti gli occhi fossero puntati sul principe William e sul principe Harry, altro che Meghan e Kate, dato che questo era il loro primo impegno reale insieme dopo tempo. Soprattutto dati i commenti di Harry in un recente documentario, commenti che hanno confermato quanto i due fratelli siano “su percorsi diversi al momento”. Anche se il loro lavoro potrebbe portarli in direzioni diverse, ci sono alcune cose che li uniscono e uniranno sempre. Un evento importante come questa celebrazione della memoria è sicuramente uno di questi. Insieme alle loro mogli, i principi, che hanno entrambi servito il loro paese in passato, hanno trascorso una notte di musica e tributi commoventi, alla vigilia della domenica della memoria.