Kate Middleton cambia stile: in Alexander McQueen è finalmente sexy

William e Kate Middleton sono stati accolti da teatranti e maestranze, l’evento in questione è la raccolta fondi per la Royal Variety Charity, di cui è patrona Sua Maestà e Kate Middleton la rappresentava. L’associazione aiuta tutti i lavoratori dello spettacolo in difficoltà. Per ragioni di età, salute ed economiche. Di solito, volendo riassumere lo stile di Kate Middleton, le parole che ci sovvengono sono sempre le medesime: classica ed elegante. Stavolta possiamo giurare e spergiurare che non è questo il caso.

Non che la Duchessa di Cambridge non risulti elegante, assolutamente, bensì un bel po’ diversa dai soliti canoni che ci son stati propinati durante questi anni.Siete d’accordo con noi?!

Anche quando la duchessa di Cambridge, Kate Middleton, è uscita a Londra per la Royal Variety Performance ci ha decisamente sorpresi con un abito nero corvino e più sexy di quanto siamo abituati a vedere. Ma questa è una storia totalmente diversa, mentre il “vestito nudo” è stato a lungo un appuntamento fisso sui tappeti rossi di tutti gli eventi più o meno importanti, è invece decisamente una novità per la corona. Nella fattispecie per quanto riguarda la regale in questione, tipicamente nota per essere una conservatrice di prim’ordine. La proposta di Alexander McQueen per Catherine Middleton è il design perfetto per lei. Le maniche lunghe e le finiture in velluto forniscono maggiore pudore e riscaldano il design con un tocco di outfit dal sapore natalizio.

Per quanto riguarda gli accessori, Kate si è mantenuta sul classico. Ha completato l’abito con orecchini pendenti ornati di perle, una sottile pochette nera e un paio di raffinate décolleté nere. In questo caso il vestito fa il look, su questo non c’è dubbio alcuno , si ha bisogno quindi di poco altro per arricchirlo. Chissà se la duchessa è al corrente del fatto che quando cominci a seguire le tendenze vuol dire che non sei più tu a dettarle… ops! Scherzetto, Kate sarà sempre un buon modello da seguire di eleganza, praticità e buon gusto!