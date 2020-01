Meghan Markle e il Principe Harry: al vertice William e Carlo, decideranno del loro futuro

L’annuncio shock del Duca e della Duchessa del Sussex è stato diffuso pochi giorni fa in pieno stile 2020, tramite un post su Instagram. Meghan e Harry intendono fare «un passo indietro come membri “senior” della famiglia reale e lavorare per diventare finanziariamente indipendenti, pur continuando a sostenere pienamente Sua Maestà la Regina». Questa la novità di cui parlano tutti, condivisa sul profilo social di Instagram dei due reali: @sussexroyal. Le Altezze Reali hanno dunque espresso i propri progetti futuri, programmi che, scrivono, non intaccheranno l’educazione da reale che riceverà il piccolo Archie. Ma non è tutto così semplice, perché la giovane coppia, trovatasi nel bel mezzo di una burrasca mediatica, si trova a fare i conti con le reazioni del parentado. Parliamo, anche e non solo, della leggerissima Regina Elisabetta II. Leggiamo il comunicato ufficiale con il quale i due hanno annunciato il distacco dalla famiglia reale d’Inghilterra.

Il messaggio del Duca e della Duchessa del Sussex

«Dopo molti mesi di riflessione e discussioni interne, quest’anno abbiamo scelto di fare una transizione, iniziando a ritagliarci un nuovo ruolo progressivo all’interno di questa istituzione. Intendiamo fare un passo indietro come membri “senior” della famiglia reale e lavorare per diventare finanziariamente indipendenti, pur continuando a sostenere pienamente Sua Maestà la Regina. È con il tuo incoraggiamento, in particolare negli ultimi anni, che ci sentiamo pronti a prendere questa posizione. Ora abbiamo in programma di bilanciare il nostro tempo tra il Regno Unito e il Nord America, continuando a onorare il nostro dovere nei confronti della Regina, del Commonwealth e dei nostri mecenati. Questo equilibrio geografico ci consentirà di allevare nostro figlio con un apprezzamento per la tradizione reale in cui è nato, fornendo allo stesso tempo alla nostra famiglia lo spazio per concentrarsi sul prossimo capitolo, incluso il lancio del nostro nuovo ente di beneficenza. Non vediamo l’ora di condividere, a tempo debito, i dettagli completi di questo entusiasmante prossimo passo, mentre continuiamo a collaborare con Sua Maestà La Regina, Il Principe di Galles, Il Duca di Cambridge e tutte le parti interessate. Fino ad allora, vi preghiamo di accettare i nostri più sentiti ringraziamenti per il vostro continuo supporto.»

Sue altezze Reali il Duca e la Duchessa del Sussex

Parenti (e amici) serpenti… o è tutta colpa di Meghan?

«Buckingham Palace sottolinea che tutta la faccenda è complicata. Traduzione: la regina è furiosa». Questo il commento su Twitter di Piers Morgan, il principale conduttore di Goodmorning Britain, ed ex amico di Meghan Markle. La decisione di Harry e dell’ex attrice di lasciare la famiglia reale ha scatenato i commenti sui social. «La gente dice che sono troppo critico nei confronti di Meghan Markle – ma lei ha abbandonato la sua famiglia, ha abbandonato suo padre, ha abbandonato la maggior parte dei suoi vecchi amici, ha diviso Harry da William e ora lo ha separato dalla famiglia reale. Non ho niente da aggiungere.». Questo il parere dell’ex amico, ma arriviamo alla questione scottante. Elisabetta II pare sia rimasta «profondamente ferita» dalla decisione presa da parte del nipote prediletto.

Ma la maggiore incombenza, adesso, è mettere da parte i sentimenti e risolvere le cose in fretta, per evitare ulteriori danni d’immagine alla monarchia.

La regina vuole risolvere in fretta la questione. Tutti i funzionari di corte sono al lavoro da giorni per trovare un accordo, che tuttavia non sembra semplice. I duchi di Sussex vogliono fare i royal a metà, diventare economicamente indipendenti e vivere tra Londra e il Nord America. I punti critici riguarderebbero la loro protezione e sicurezza nonché lo sfruttamento economico del marchio Sussex Royal. All’incontro che si è appena tenuto, partecipano il principe Carlo appena rientrato da una visita lampo in Oman, William, al quale proprio ieri il Sunday Times ha dedicato un lungo articolo, e Harry e Meghan in videoconferenza da Vancouver, dove si trova con il figlio Archie. Cosa ne pensa il fratello maggiore? Crediamo si possa sintetizzare in poche ma significative parole: «Ho messo il braccio intorno a mio fratello per tutta la vita. Ora non ce la faccio più». Da Brexit a Megxit il passo è breve!