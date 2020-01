Meghan Markle e Harry il no allo status di reali: Carlo minaccia di tagliare i viveri alla coppia

Dopo l’annuncio (che nessuno si sarebbe mai aspettato), secondo la Bbc, l’ex attrice Meghan Markle è già di ritorno a Toronto, mentre Harry è rimasto a Londra per “risolvere” l’intera questione. L’ex Duca di Sussex dovrà occuparsi di negoziare un accordo condiviso con la regina Elisabetta e altri membri della Corona.

No money

La Royal Family, in particolare il Principe Carlo, non è d’accordo con la decisione di Meghan e Harry, erede al trono, per niente felice della scelta del figlio. Secondo il Times infatti, il Principe avrebbe minacciato di non versare più la quota di appannaggio reale che spetta a lui destinare alla coppia, che ammonta a circa a milioni di sterline all’anno. Meghan e Harry dopo aver passato un lungo periodo in Canada sono tornati solo per annunciare il loro divorzio dalla Corona, che però costerà molto caro ad entrambi.

La scelta giusta

“Dopo molti mesi di riflessione e discussioni interne, ad avviare quest’anno la transizione verso un nuovo ruolo dentro l’istituzione” monarchica: evocando un passo indietro da membri ‘senior’ della Royal Family, l’intenzione di lavorare per diventare finanziariamente indipendenti, sebbene continuando a sostenere pienamente Sua Maestà la Regina e quella di dividersi d’ora in avanti fra il Regno Unito e il Nord America, per consentire di far crescere il piccolo Archie “nel rispetto della tradizione reale”.

Tutti i tabloid britannici e non solo si stanno chiedendo perché questa scelta? Sarà la cosa giusta da fare? La regina Elisabetta è triste e profondamente delusa, i principi Carlo e William incandescenti di rabbia: la diserzione di Harry e Meghan dalla famiglia reale è stata un fulmine a ciel sereno, fanno sapere alcune fonti da Buckingham Palace. Anche il popolo inglese sembra non aver preso bene la notizia, tanto ribattezzare il triste annuncio: la Meghixt, un processo immediato e doloroso.