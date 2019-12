«Non conosco una formula per il successo. Ma col passare degli anni ho potuto notare che alcune capacità di leadership sono universali e spesso hanno a che fare con l’incoraggiare le persone a mettere a frutto il loro talento, il loro entusiasmo e la loro ispirazione per lavorare insieme» Regina Elisabetta

Una notizia inaspettata quella della Royal Family, l’iconica Regina Elisabetta, lascerà il trono entro 18 mesi, per cedere il suo posto al figlio Carlo. Una vera e propria rivoluzione per il popolo inglese, che da innumerevoli anni è abituato a cantare “God save the Queen”.

Rivoluzione

“Io ho imparato come impara una scimmia, guardando i propri genitori” Regina Elisabetta

Il Principe Carlo, tra pochi mesi sarà Re, una notizia inaspettata che arriva direttamente da Buckingham Palace. Il principe 71enne vuole da tempo snellire il numero di reali impegnati nella vita, alla luce degli ormai 94 anni della Regina Elisabetta, pensa quindi di ridurre drasticamente il numero dei membri della famiglia reale attivi nella vita pubblica quando salirà al trono.

La fine

Ad oggi, il regno della Regina Elisabetta è il più lungo di tutta la storia britannica, avendo superato il 9 settembre 2015 il precedente record detenuto dalla sua trisavola Vittoria di 63 anni, 7 mesi e 2 giorni (pari a 23 226 giorni), ed è il più lungo in assoluto per una regina. Le conferme dell’imminente pensionamento arrivano anche dal Daily Star sostenendo che: il Principe Carlo abbia avuto un lungo incontro con suo padre, per cui entro 18 mesi, prenderebbe la gestione degli affari familiari e degli affari quotidiani di cui si occupa adesso la regina.