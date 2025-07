In cerca delle migliori mete per i viaggi di lusso a luglio? Dimentica le solite destinazioni affollate: il vero lusso, oggi, si trova lontano dai circuiti turistici più battuti, in luoghi che offrono esperienze su misura tra natura, cultura e relax sofisticato. Ecco sei mete d’élite da considerare per una fuga estiva indimenticabile, ognuna con resort di altissimo livello pronti ad accoglierti in totale esclusività.

Bhutan – tra spiritualità e freschezza estiva

A luglio, il Bhutan offre paesaggi rigogliosi, valli verdi e cieli spettacolari dopo le prime piogge estive. È una meta ideale per chi cerca freschezza, silenzio e rigenerazione spirituale, lontano dalla calura estiva dell’Occidente.

Dove soggiornare: il Six Senses Bhutan, con i suoi cinque lodge distribuiti tra le valli più suggestive del Paese, propone un lusso sostenibile e sensoriale. Trattamenti ayurvedici, meditazioni guidate, cibo biologico e viste mozzafiato per un viaggio che è anche un percorso interiore. Scopri anche le migliori mete per le vacanze in Costa Azzurra.

Zannier Reserve, Namibia – Safari di lusso in terra d’Africa

A luglio, la Namibia è in piena stagione secca: cieli azzurri, clima piacevole e fauna attiva rendono questo il periodo migliore per un safari esclusivo. Lontano dalle rotte turistiche classiche, la Zannier Reserve è un’oasi privata di 9.000 ettari nei pressi di Windhoek.

Dove soggiornare: il Zannier Hotels Omaanda è un lodge composto da dieci hut in stile tradizionale, arredate con materiali naturali e una cura estetica impeccabile. Piscina panoramica, spa, cucina gourmet e safari privati creano un mix perfetto tra avventura e raffinatezza africana.

Patagonia cilena – Estate europea, inverno australe di charme

In luglio, nella Patagonia cilena è inverno: paesaggi innevati, cieli limpidi e silenzi infiniti diventano lo sfondo di un’esperienza unica per chi cerca un viaggio di lusso lontano dall’estate tradizionale.

Dove soggiornare: l’Explora Patagonia, con le sue ampie vetrate affacciate sulle Torres del Paine, è un lodge esclusivo che organizza trekking, gite a cavallo e momenti di relax in spa panoramiche. Perfetto per chi ama l’avventura con stile, anche nei mesi più freddi.

Comporta, Portogallo – Il buen retiro più chic d’Europa

A luglio Comporta è nel suo massimo splendore: risaie verdissime, cielo terso e lunghe giornate di luce che invogliano al relax. Questa destinazione è la scelta dei veri intenditori del lusso europeo, che cercano discrezione e design.

Dove soggiornare: il Sublime Comporta è un rifugio sofisticato tra pinete e dune, con ville private, piscine naturali e un ristorante che esalta i sapori locali. Il concetto di barefoot luxury prende vita qui, per una vacanza rilassata ma estremamente curata nei dettagli.

Tofino, Canada – Mare e foreste nella luce dell’estate boreale

Luglio è il mese ideale per scoprire Tofino, lungo la costa dell’isola di Vancouver: temperature miti, giornate lunghissime e la natura selvaggia al suo apice. Una meta perfetta per chi cerca lusso e isolamento sulla riva dell’oceano.

Dove soggiornare: il Wickaninnish Inn, a picco sul Pacifico, è un indirizzo da sogno: camini accesi anche in estate, spa vista oceano e cucina gourmet con ingredienti locali. L’estate qui è fatta di osservazione delle balene, yoga sulla spiaggia e passeggiate nella foresta pluviale.

Luang Prabang, Laos – Fascino tropicale e freschezza culturale

Nonostante il clima umido, Luang Prabang a luglio è poco affollata, autentica e ancora più verde. Per i viaggiatori di lusso in cerca di un’estate esotica e culturale, è il momento perfetto per scoprire questa perla dell’Indocina.

Dove soggiornare: l’Amantaka, hotel iconico del gruppo Aman, offre un’esperienza raffinata tra storia coloniale, spiritualità laotiana e servizi d’eccellenza. Suite con piscina, spa ispirata alla medicina locale e cucina su misura completano un soggiorno da veri esteti del viaggio.