Kate Middleton look 2020: mixa Zara con Alexander McQueen

Nell’ultimo periodo un paio di domande ci assillano, come avrà preso la notizia della partenza di Meghan e Harry la nostra algida Kate Middleton? L’avrà vissuta come una liberazione o come uno smacco per non essere stata lei la Duchessa rivoluzionaria? Ma non ci è dato sapere, perché, mentre ci sono arrivate alle orecchie le reazioni della famiglia reale al completo, quella di Kate pare proprio essere passata in sordina. Un’idea, seppur alla lontana, però, potremmo farcela. La Duchessa di Cambridge, in questi giorni, ha il solito sorriso stampato in faccia accompagnato a un look da paura. Niente di nuovo quindi!

Non ci resta, dunque, che limitarci a smembrare il suo ultimo outfit. Da esso potremmo trarre delle buone idee e, perché no, imparare da lei anche qualcos’altro. Ossia l’arte del presentarsi in società come se in famiglia non stesse accadendo niente di burrascoso.

Il mix fatale di Kate: ZARA+McQueen

Kate ci ha dato una nuova interpretazione dell’eleganza militare durante la sua visita al Municipio con il marito, il Principe William, in Centenary Square a Bradford, nella mattinata del 15 gennaio. Mentre tessiamo le lodi del il suo impegno per la comunità di Bradford, siamo rimasti assolutamente colpiti dal suo cappotto elegante, dalle décolleté in camoscio e dal vestito midi Zara dal prezzo super accessibile. L’ultimo look di Catherine è sorprendentemente afferrabile anche da noi comuni mortali. Adoriamo il fatto che abbia mixato capi firmati e di alta moda per un look sofisticato ma accessibile. Per questa soleggiata visita a Bradford, Kate indossava un cappotto di Alexander McQueen verde militare. Un abito stampato Zara in pied de poule con cintura con un fiocco sul collo. Per adornare il tutto una borsa Midi Mayfair in vernice nera con stampa coccodrillata di Aspinal of London con décolleté a punta scamosciate, nere e con il tacco largo. Gli orecchini ZEEN completavano magistralmente.