Il Natale da sogno dei piccoli Vip: veri e propri regali di lusso. Quali sono?

Il Natale da sogno dei piccoli Vip, figli delle star, si è decorato di magici doni; ovviamente di lusso. Un Natale sicuramente differente per tutti quello del 2020, anche per le celebrità più conosciute dello showbiz che provano a trascorrerlo accanto alle persone più care. All’interno di un clima più intimo e familiare. Ad esempio i Ferragnez insieme al piccolo Leone (e in attesa di una stupenda secondogenita) non potevano di certo mancare ad un messaggio dedicato ai tanti follower che quotidianamente li seguono. Chiara Ferragni scrive sui propri social: “La nostra settima Vigilia di Natale: dalle montagne a Los Angeles, sempre circondati dalla famiglia. Quest’anno questi festeggiamenti saranno un po’ diversi ma cerchiamo tutti di concentrarci su tutte le cose buone che ci circondano ogni giorno. Buon Natale a tutti”.

Anche per Michelle Hunziker si festeggia in famiglia. Sempre sorridente accanto alle sue figlie, Aurora Ramazzotti, Sole e Celeste, abbracciata al suo marito Tomaso Trussardi, con tanto di cagnolini al seguito. Anche Luca Argentero ha festeggiato le festività natalizie con la sua amata famiglia. Il noto attore ha postato sui social una foto della sua Cristina Marino, accanto alla loro Nina Speranza coperta da un cuoricino, con scritto nella foto: “Questo è quello che chiamo regalo di Natale”. Senza dimenticare il Natale magico di Elisabetta Gregoraci accanto a Flavio Briatore e Nathan Falco. Passando oltreoceano troviamo il Natale trascorso dalle tanto amate star di Hollywood. Brad Pitt, ad esempio, ha trascorso un Natale in famiglia. Ma solo in parte. Perché l’attore ha passato il periodo più magico dell’anno solo con i figli più piccoli, Shiloh (14 anni) e i gemelli Knox e Vivienne (12). I figli, più grandi, invece, Maddox (19), Pax (17) e Zahara (15) hanno trascorso le feste con mamma Angelina Jolie.

Il Natale da sogno dei piccoli Vip. Il regalo di lusso della figlia di Kylie Jenner, Stormi: il padre le regala una carrozza da vera principessa

Il Natale da sogno dei piccoli Vip, in famiglia, amati e coccolati dai propri genitori. Il regalo di Natale più luxury del 2020? Lo ha ricevuto Stormi Webster, la figlia di Kylie Jenner e Travis Scott, che il 25 dicembre ha potuto fare un giretto nella sua enorme carrozza in stile Cenerentola. Da vera e propria principessa che si rispetti. Un regalo “regale” che ogni bambina sognerebbe almeno una volta nella vita di poter ricevere in dono. Nella famiglia dei Kardashian-Jenner i piccoli Vip fin dai primi anni di vita vengono abituati al lusso sfrenato. Come nel caso della piccola Stormi.

Chi è Stormi Webster?

Stormi Webster, la figlia di 2 anni di Kylie Jenner, quest’anno come regalo di Natale ha ricevuto un’enorme carrozza da principessa. Si tratta di un modello che riproduce a grandezza naturale la classica “zucca di Cenerentola”, è stata personalizzata con la targhetta “Stormi” in total pink ed è dotata di maxi ruote e di un sediolino per un conducente. Insomma, una carrozza a tutti gli effetti che la figlia dell’imprenditrice potrà usare a suo piacimento (naturalmente dopo aver trovato un autista disponibile). All’interno è caratterizzata dalla presenza di abiti di tulle, corone e tutto il necessario per trasformarsi in una principessa a tutti gli effetti. Little Stormi sa molto sui grandi regali di Natale. L’anno scorso, ha ricevuto una gigantesca casa giochi completa di controllo della temperatura e un balcone dal suo “Lovey” Kris Jenner, che voleva dare a Stormi la stessa esperienza che Kylie ha avuto da bambina. Il lusso in casa Jenner è sempre stato presente!

Kylie Jenner in occasione del Natale si è trasformata in un’ammaliante “Mrs. Claus” con un lungo, brillante e sinuoso vestito di Bottega Veneta abbinato a un paio di décolleté gioiello in tinta di Jimmy Choo. Ovviamente abbinato all’outfit della figlia Stormi. Anche la splendida principessa è apparsa adorabile in un vestitino glitterato ma ha completato il tutto con delle sneakers bianche. Un abbinamento mamma-figlia unico nel suo genere.