Bottega Veneta sempre all’avanguardia in termini di riciclo e tutela dell’ambiente. Grazie allo straordinario talento del suo direttore creativo Daniel Lee, questi nuovi modelli di borse 100% riciclati, sono bellissimi e molto leggeri. Il motivo? Sono stati realizzati completamente con carta innovativa chiamata “kraft”, senza tessuti sintetici aggiunti.

Bottega Veneta a favore del riciclo: la prima borsa in versione “kraft”

Stile e innovazione connubio perfetto

Questa tipologia di materiale, usato per queste splendide creazioni, è stato trasformato in impermeabile tramite l’uso di sostanze chimiche organiche specifiche e tessuto di microfibra. Un’innovazione, che ha permesso di presentare le nuove borse delle collezioni Shoulder Pouch e BV Twist. Rappresentative da sempre del brand, che ad oggi, le ha reinterpretate in chiave ecologista. In favore dell’ambiente, attraverso materiali “kraft”.

Le fantastiche borse di carta 100% riciclata sono disponibili sul sito del brand

Borse visionarie, che puntano al futuro della moda e soprattutto alla difesa dell’ambiente dall’ inquinamento terrestre. Non solo: anche nei riguardi dello sfruttamento delle materie prime senza controllo . Bottega Veneta, dal canto suo, prima di lanciare una nuova collezione di borse; lancia un messaggio molto importante: la moda deve schierarsi a favore dell’ecosistema. Dalla Green Fashion Week alle lotte per un fashion più eco -sostenibile, man mano ci si sta proiettando verso il riciclo attraverso materiali nuovi, innovativi, in fase di sperimentazione, ma altrettanto belli e validi nella lavorazione.Il risultato finale, anche in termini estetici, sembrerebbe soddisfare comunque la clientela.

Bottega Veneta precursore di una moda più eco-sostenibile

Che si tratti di abiti, scarpe, in questo caso specifico borse; Bottega Veneta, è stato uno dei primi brand precursore di questa nuova filosofia fashion. Riciclo in prima istanza, senza però rinunciare allo stile elegante e aggraziato che lo contraddistingue. Ha saputo creare un connubio perfetto tra design e riciclo a favore dell’ambiente. Un ottimo lavoro da parte del direttore creativo, designer del brand, e di tutti coloro che hanno collaborato al progetto.

Bottega Veneta: moda e innovazione

Un’idea lungimirante, che favorirà nuovi scenari e nuove modalità di creare moda. Le borse delle rispettive collezioni Shoulder Pouch e BV Twist, realizzate con materiali “kraft” 100% riciclato; sono un vero e proprio prezioso (must have) da possedere nel proprio guardaroba. Comode e versatili, adatte sia ad uno stile di vita cittadino e quotidiano, sia in occasioni più modaiole, queste borse; aprono ad un nuovo scenario verso il futuro della moda e dell’innovazione.